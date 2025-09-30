fechar
Transmissão Goiás x Atlético-GO ao vivo online: confira onde assistir

Invicto há três jogos, Esmeraldino busca a vitória para assumir a liderança da competição. Dragão vive grande fase e espera se aproximar do G-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 30/09/2025 às 19:00
Tadeu, goleiro do Goiás
Tadeu, goleiro do Goiás - Reprodução/ Goiás Esporte Clube

Goiás e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (30/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B.

Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Goiás entra no clássico pressionado. Na rodada anterior, um empate contra a Ferroviária, pelo placar de 1 a 1, fez o time perder a liderança da Série B. Agora, o Esmeraldino busca retomar a ponta no clássico.

Já o Atlético-GO vive momento de ascensão. O Dragão está há seis jogos sem perder e tenta aproveitar a boa fase para se inserir de vez na disputa pelo acesso.

No último jogo, o time conseguiu um gol decisivo nos minutos finais contra o América-MG para garantir a vitória.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 29
  • Local: Serrinha, Goiânia (GO)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Brayann. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Talisson, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

