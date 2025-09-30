Transmissão Goiás x Atlético-GO ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Invicto há três jogos, Esmeraldino busca a vitória para assumir a liderança da competição. Dragão vive grande fase e espera se aproximar do G-4

Goiás e Atlético-GO se enfrentam nesta terça-feira (30/09), às 21h35 (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiânia, em duelo válido pela 29ª rodada da Série B.

Onde assistir Goiás x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

Desimpedidos (Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Como chegam as equipes

O Goiás entra no clássico pressionado. Na rodada anterior, um empate contra a Ferroviária, pelo placar de 1 a 1, fez o time perder a liderança da Série B. Agora, o Esmeraldino busca retomar a ponta no clássico.

Já o Atlético-GO vive momento de ascensão. O Dragão está há seis jogos sem perder e tenta aproveitar a boa fase para se inserir de vez na disputa pelo acesso.

No último jogo, o time conseguiu um gol decisivo nos minutos finais contra o América-MG para garantir a vitória.

Ficha técnica

Data e Horário: 30/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília)

30/09 (terça-feira) - 21h35 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 29

Série B - Rodada 29 Local: Serrinha, Goiânia (GO)

Serrinha, Goiânia (GO) Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Lucas Lovat; Juninho, Rafael Gava e Wellington Rato; Jajá, Anselmo Ramon e Brayann. Técnico: Vagner Mancini.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Talisson, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.