CRB x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Galo da Praia e Leão da Ilha se enfrentam pela Série B: o time alagoano busca reação, enquanto o Leão da Ilha quer manter sequência de vitórias.

O CRB recebe o Avaí nesta sexta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em confronto válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O CRB busca se recuperar na competição após uma sequência de resultados irregulares, ocupando atualmente a 13ª colocação, com 35 pontos.

A equipe alagoana vem de empate fora de casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

O Avaí, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 45 pontos, sonhando com a classificação ao G-4 e o acesso à Série A. O Leão da Ilha vem motivado após duas vitórias seguidas e quer manter a sequência positiva fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal fechado de pay-per-view, e também poderá ser acompanhado pelo Premiere Play, serviço de streaming do grupo Globo.

Ficha técnica

Data: Sexta-feira, 3 de outubro de 2025

Sexta-feira, 3 de outubro de 2025 Horário: 21h30 (Brasília)

21h30 (Brasília) Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

Estádio Rei Pelé, Maceió (AL) Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Avaí

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.