fechar
Onde assistir | Notícia

CRB x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Galo da Praia e Leão da Ilha se enfrentam pela Série B: o time alagoano busca reação, enquanto o Leão da Ilha quer manter sequência de vitórias.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/10/2025 às 13:20
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB
Dadá Belmonte comemora gol marcado pelo CRB - Reprodução: Francisco Cedrim/ CRB

O CRB recebe o Avaí nesta sexta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em confronto válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Como chegam as equipes

O CRB busca se recuperar na competição após uma sequência de resultados irregulares, ocupando atualmente a 13ª colocação, com 35 pontos.

A equipe alagoana vem de empate fora de casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.

O Avaí, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 45 pontos, sonhando com a classificação ao G-4 e o acesso à Série A. O Leão da Ilha vem motivado após duas vitórias seguidas e quer manter a sequência positiva fora de casa.

Onde assistir ao vivo?

O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal fechado de pay-per-view, e também poderá ser acompanhado pelo Premiere Play, serviço de streaming do grupo Globo.

Ficha técnica

  • Data: Sexta-feira, 3 de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (Brasília)
  • Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
  • Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

CRB

Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Avaí

Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.

Leia também

Transmissão Santos x Grêmio ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Série A

Transmissão Santos x Grêmio ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Transmissão Internacional x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série A

Transmissão Internacional x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags