CRB x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo da Praia e Leão da Ilha se enfrentam pela Série B: o time alagoano busca reação, enquanto o Leão da Ilha quer manter sequência de vitórias.
O CRB recebe o Avaí nesta sexta-feira (3), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), em confronto válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Como chegam as equipes
O CRB busca se recuperar na competição após uma sequência de resultados irregulares, ocupando atualmente a 13ª colocação, com 35 pontos.
A equipe alagoana vem de empate fora de casa e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento.
O Avaí, por sua vez, ocupa a 6ª posição, com 45 pontos, sonhando com a classificação ao G-4 e o acesso à Série A. O Leão da Ilha vem motivado após duas vitórias seguidas e quer manter a sequência positiva fora de casa.
Onde assistir ao vivo?
O duelo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, canal fechado de pay-per-view, e também poderá ser acompanhado pelo Premiere Play, serviço de streaming do grupo Globo.
Ficha técnica
- Data: Sexta-feira, 3 de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (Brasília)
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Competição: Série B do Campeonato Brasileiro 2025
Prováveis escalações
CRB
Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Luis Segovia, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Avaí
Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon. Técnico: Vinícius Bergantin.