fechar
Onde assistir |

Transmissão Santos x Grêmio ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Peixão busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal Tricolor tenta sequência positiva; duelo histórico recente é equilibrado.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 18:00
Jogadores do Santos reunidos antes da bola rolar pelo Série A
Jogadores do Santos reunidos antes da bola rolar pelo Série A - Raul Baretta/Santos

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo ge TV, no YouTube, sem custo algum.

Como assistir online gratuitamente:

  1. Acesse o YouTube e busque pelo canal ge TV.
  2. Clique no vídeo da transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x Vasco.
  3. Conecte-se com sua conta do Google, se necessário, para interagir ou receber notificações.
  4. Aproveite a partida em tempo real, totalmente online e sem custos.

Acompanhe por aqui

Ficha de jogo

  • Data: domingo, 21 de setembro de 2025
  • Competição: Brasileirão Série A – 24ª rodada
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Globo, Premiere e GE TV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos-SP
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.

Leia Também

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Leia também

STJ rejeita novo habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e marido
hytalo santos

STJ rejeita novo habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e marido
Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags