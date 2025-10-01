Transmissão Santos x Grêmio ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
O Peixão busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal Tricolor tenta sequência positiva; duelo histórico recente é equilibrado.
Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo ge TV, no YouTube, sem custo algum.
Como assistir online gratuitamente:
- Acesse o YouTube e busque pelo canal ge TV.
- Clique no vídeo da transmissão ao vivo do jogo.
- Conecte-se com sua conta do Google, se necessário, para interagir ou receber notificações.
- Aproveite a partida em tempo real, totalmente online e sem custos.
Acompanhe por aqui
Ficha técnica
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos-SP
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Santos
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.
Grêmio
Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)