Transmissão Santos x Grêmio ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

O Peixão busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal Tricolor tenta sequência positiva; duelo histórico recente é equilibrado.

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo ge TV, no YouTube, sem custo algum.

Como assistir online gratuitamente:

Acesse o YouTube e busque pelo canal ge TV. Clique no vídeo da transmissão ao vivo do jogo entre Flamengo x Vasco. Conecte-se com sua conta do Google, se necessário, para interagir ou receber notificações. Aproveite a partida em tempo real, totalmente online e sem custos.

Acompanhe por aqui

Ficha de jogo

Ficha técnica

Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025

quarta-feira, 1º de outubro de 2025 Horário: 20h (de Brasília)

20h (de Brasília) Local: Vila Belmiro, Santos-SP

Vila Belmiro, Santos-SP Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.

