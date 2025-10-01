STJ rejeita novo habeas corpus e mantém prisão de Hytalo Santos e marido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve nesta terça-feira a prisão de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente. A decisão ocorreu após a análise de novo habeas corpus apresentado pela defesa do casal.

Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, condições como primariedade, residência fixa e atividade lícita “não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando há elementos concretos”. Ele ainda solicitou atualizações sobre a ação penal e decisões anteriores ligadas ao processo.

Acusações e andamento judicial

O casal foi preso em São Paulo em agosto e transferido para o Presídio do Róger, na Paraíba. Eles são investigados por “tráfico de pessoas e exploração de menores em conteúdos para redes sociais”. A defesa afirmou que a prisão se baseou em reportagens, sem provas firmes.

A denúncia do Ministério Público da Paraíba foi parcialmente aceita. Hytalo e Israel se tornaram réus por “produção de conteúdo pornográfico com crianças e adolescentes”.

