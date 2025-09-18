Hytalo Santos e marido podem deixar a prisão? TJPB julga habeas corpus na próxima terça (23)
O julgamento acontecerá na Câmara Criminal, em João Pessoa, e decidirá se o casal poderá responder em liberdade às acusações que pesam contra eles
A Justiça da Paraíba vai analisar, na próxima terça-feira (23), um pedido de habeas corpus para o influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Natã Vicente.
O julgamento acontecerá na Câmara Criminal, em João Pessoa, e decidirá se o casal poderá responder em liberdade às acusações que pesam contra eles.
Prisão e investigação
Hytalo Santos e Israel Natã foram presos em 15 de agosto em São Paulo e, posteriormente, transferidos para o Presídio do Róger, onde permanecem em prisão preventiva desde 28 de agosto.
Ambos são investigados sob a suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores, relacionadas à suposta produção de conteúdos para redes sociais que envolviam adolescentes.
Segundo a defesa, já foram protocolados diversos pedidos de soltura, aguardando análise judicial.
Como tudo começou
O caso ganhou atenção pública após o influenciador Felca denunciar nas redes sociais a presença de menores de idade em conteúdos produzidos por Hytalo e Israel.
As denúncias se espalharam rapidamente, despertando a atenção das autoridades e motivando a abertura de investigação.
Com base nas publicações, o Ministério Público da Paraíba e a Polícia Civil instauraram inquérito para apurar a participação dos adolescentes e verificar a existência de práticas de tráfico de pessoas e exploração de menores.
O desenrolar das investigações
À medida que as apurações avançaram, foram reunidos elementos que levaram à prisão preventiva do casal. O objetivo da medida, segundo a Justiça, é garantir a ordem pública e evitar interferência nas investigações, enquanto o processo segue em tramitação.
A análise do habeas corpus na terça-feira pode determinar se Hytalo Santos e Israel Natã permanecem detidos ou se serão colocados em liberdade provisória, enquanto a investigação continua.
