fechar
Últimas | Notícia

Hytalo Santos e marido podem deixar a prisão? TJPB julga habeas corpus na próxima terça (23)

O julgamento acontecerá na Câmara Criminal, em João Pessoa, e decidirá se o casal poderá responder em liberdade às acusações que pesam contra eles

Por Guilherme Gusmão Publicado em 18/09/2025 às 16:47
O casal est&aacute; preso desde agosto
O casal está preso desde agosto - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça da Paraíba vai analisar, na próxima terça-feira (23), um pedido de habeas corpus para o influenciador digital Hytalo Santos e seu companheiro, Israel Natã Vicente.

O julgamento acontecerá na Câmara Criminal, em João Pessoa, e decidirá se o casal poderá responder em liberdade às acusações que pesam contra eles.

Prisão e investigação

Hytalo Santos e Israel Natã foram presos em 15 de agosto em São Paulo e, posteriormente, transferidos para o Presídio do Róger, onde permanecem em prisão preventiva desde 28 de agosto.

Ambos são investigados sob a suspeita de tráfico de pessoas e exploração de menores, relacionadas à suposta produção de conteúdos para redes sociais que envolviam adolescentes.

Segundo a defesa, já foram protocolados diversos pedidos de soltura, aguardando análise judicial.

Como tudo começou

O caso ganhou atenção pública após o influenciador Felca denunciar nas redes sociais a presença de menores de idade em conteúdos produzidos por Hytalo e Israel.

As denúncias se espalharam rapidamente, despertando a atenção das autoridades e motivando a abertura de investigação.

Com base nas publicações, o Ministério Público da Paraíba e a Polícia Civil instauraram inquérito para apurar a participação dos adolescentes e verificar a existência de práticas de tráfico de pessoas e exploração de menores.

Leia Também

O desenrolar das investigações

À medida que as apurações avançaram, foram reunidos elementos que levaram à prisão preventiva do casal. O objetivo da medida, segundo a Justiça, é garantir a ordem pública e evitar interferência nas investigações, enquanto o processo segue em tramitação.

A análise do habeas corpus na terça-feira pode determinar se Hytalo Santos e Israel Natã permanecem detidos ou se serão colocados em liberdade provisória, enquanto a investigação continua.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

 

Leia também

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
DIREITOS HUMANOS

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
Hacker preso em Pernambuco abastecia grupo que ameaçou o youtuber Felca
Prisão

Hacker preso em Pernambuco abastecia grupo que ameaçou o youtuber Felca

Compartilhe

Tags