Hacker preso em Pernambuco abastecia grupo que ameaçou o youtuber Felca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Polícia aponta que suspeito de 26 anos era a principal fonte de dados sigilosos vendidos usados em ataque contra o influenciador

Clique aqui e escute a matéria

A prisão de um hacker de 26 anos, realizada nesta terça-feira (16) em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, revelou a origem das informações usadas por criminosos que ameaçaram o youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca. O influenciador passou a ser alvo de intimidações após denunciar casos de exploração infantil na internet.

O suspeito, identificado pelo codinome “Jota”, foi capturado na terceira fase da Operação Medici Umbra, batizada de A Fonte.

Ele é apontado pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul como o responsável por invadir sistemas governamentais e fornecer dados estratégicos a grupos de cibercriminosos.

Entre os sistemas acessados estariam bancos de dados da Polícia Federal, com informações sobre investigações, reconhecimento facial e controle de voos nacionais e internacionais.

Leia Também Raquel Lyra faz apelo à oposição e cobra Alepe por celeridade na aprovação de novos créditos

Ligação direta com ameaças

De acordo com os investigadores, parte do material vazado por Jota chegou às mãos de Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, preso em agosto em Olinda (PE). Ele foi identificado como um dos autores das ameaças contra Felca e acusado de liderar um grupo que chantageava vítimas na internet, muitas delas meninas menores de idade.

As apurações mostram que Cayo comercializava acessos a informações sigilosas e usava os dados para intimidar pessoas. Em transmissões ao vivo, ele obrigava vítimas a se automutilar e participar de situações classificadas pela polícia como estupro virtual, com relatos de crianças de apenas 7 e 8 anos.

Estrutura criminosa

O esquema contava com diferentes níveis de atuação:

Hacker (Jota) : responsável pelas invasões e extração de dados;



: responsável pelas invasões e extração de dados; Painelistas : intermediários que revendiam as informações em grupos de Telegram, cobrando taxas mensais;



: intermediários que revendiam as informações em grupos de Telegram, cobrando taxas mensais; Golpistas: aplicavam golpes a partir do acesso adquirido.

Estima-se que Jota cobrava pelo menos R$ 1 mil por cliente. Já um dos painelistas, conhecido como “Menor”, administrava mais de 200 grupos e lucrava cerca de R$ 10 mil por mês com a venda de bots e acessos ilegais.

Leia Também The Paper: Sequência de The Office ganha trailer e data de estreia no Brasil

Operação nacional

Além do hacker preso em Pernambuco, a operação cumpriu outros dois mandados de prisão preventiva: um no Rio Grande do Norte, contra o criador de uma plataforma de consultas ilegais, e outro em São Paulo, ligado a fraudes contra médicos. Mais de 50 policiais participaram da ação, que também cumpriu três mandados de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil gaúcha, a participação dos três suspeitos presos nesta terça-feira é “incontestável”. Todos foram encaminhados a unidades prisionais nos respectivos estados.