Raquel Lyra faz apelo à oposição e cobra Alepe por celeridade na aprovação de novos créditos

Governadora sancionou nesta terça (16) empréstimo de R$ 1,5 bilhão; recursos serão destinados a obras, como a duplicação da BR-232

A governadora Raquel Lyra (PSD) sancionou, na manhã desta terça-feira (16), no Palácio do Campo das Princesas, a lei que autoriza o Governo de Pernambuco a contratar empréstimo de R$ 1,5 bilhão.



A cerimônia contou com a presença de deputados estaduais e foi marcada por um apelo direto da chefe do Executivo à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para aprovar as demais operações de crédito em tramitação, que somam mais de R$ 2,5 bilhões.



O projeto aprovado (PL 2692/2025) havia sido enviado ao Legislativo em março, mas só chegou ao plenário na última semana, após seis meses de negociações entre governo e oposição. A votação terminou com ampla maioria favorável e apenas um voto contrário.



Destinação dos recursos



Segundo a governadora, os recursos serão destinados a obras estratégicas para o desenvolvimento do Estado, como a duplicação da BR-232 (trecho São Caetano–Belo Jardim) e intervenções no Arco Metropolitano. Raquel afirmou que os trâmites já estão adiantados para garantir rapidez na execução.



“Eu já estou conversando com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com as instituições financeiras, e temos projetos e licitações prontos para dar ordem de serviço. Eu não posso dar um prazo, porque vou ser cobrada, mas quero que seja em tempo recorde. Esse R$ 1 bilhão e meio vai virar estrada, vai virar hospital, e vocês vão poder acompanhar de perto a entrega dessas obras”, declarou.



A governadora também destacou que Pernambuco tem condições de pagar os empréstimos e defendeu a fiscalização da oposição, desde que não haja atraso na tramitação.



“Não temos acesso a crédito por favor, e sim porque organizamos a casa. Nem banco empresta para quem não tem como pagar. Oposição de verdade vota o empréstimo e fiscaliza a execução. Isso é bom para a democracia, é bom para mim. O que não pode é atrasar”, disse.



Apelo à Alepe



Durante discurso, a governadora destacou a importância de que a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprove com celeridade as demais operações de crédito em tramitação, que somam mais de R$ 2,5 bilhões.

Segundo ela, a aprovação rápida é fundamental para acelerar obras estratégicas e investimentos no Estado.



“Tem outra operação de crédito em tramitação, aliás, tem mais três. Eu espero que vocês aprovem o quanto antes, porque a gente tem capacidade de aplicar esse recurso para transformar Pernambuco. Cada dia que a gente executa uma obra, a gente pode ser mais competitivo, gerar oportunidades e deixar o nosso povo mais feliz. Não vamos perder tempo”, afirmou a governadora, reforçando a necessidade de união em torno das pautas de desenvolvimento do Estado.



“Esse dinheiro não é para mim, é para o povo pernambucano. É para obras, estradas, hospitais. O que eu peço é que não atrasem a votação. A oposição verdadeira vota o empréstimo e fiscaliza a execução. Isso é bom para a democracia, é bom para mim, é bom para o povo”, completou.



Entre os projetos citados pela governadora estão:



PL 3057/2025 – autoriza contratação de R$ 1,7 bilhão para projetos estratégicos previstos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. Relatoria: Débora Almeida (PSDB).

para projetos estratégicos previstos no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. Relatoria: Débora Almeida (PSDB). PL 3088/2025 – prevê até US$ 157 milhões (cerca de R$ 800 milhões) junto ao Banco Mundial (BIRD) e ao BID, destinados a programas de modernização da gestão fiscal (Progestão e Profisco III). Relatoria: Waldemar Borges (PSB).

Ambos os projetos já passaram pela Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Alepe, recebendo emendas que reforçam a transparência na aplicação dos recursos.

A base governista, no entanto, deve repetir a estratégia utilizada na última semana para derrubar substitutivos e garantir a aprovação integral das matérias em plenário.

