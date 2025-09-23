Hytalo Santos e marido se tornam réus suspeitos de produção de pornografia infantil
Influenciador digital e o marido Israel Nata Vicente foram presos no dia 15 de agosto. Eles são investigados por exploração de menores. Saiba mais!
Clique aqui e escute a matéria
A Justiça tornou o influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, réus por produção de conteúdo pornográfico infantil.
Hytalo e Israel foram presos no dia 15 de agosto investigados por tráfico de pessoas e exploração de menores.
A decisão judicial separou a acusação de pornografia das outras três, que serão analisadas pela Vara Criminal do município.
O Ministério Público da Paraíba acusa o casal de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal, incluindo tráfico de pessoas e exploração sexual de menores.
O juiz Bruno Cesar Azevedo Isidro aceitou a denúncia contra Hytalo Santos e Israel Nata Vicente apenas pelo crime de produção de pornografia infantil.
Ele explicou que a Vara da Infância e Juventude só pode julgar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo as investigações, o casal prometia fama e vantagens materiais para atrair crianças e adolescentes.
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) também afirma que Hytalo e o marido mudavam a aparência dos adolescentes, além de controlar a rotina deles.