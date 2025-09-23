fechar
Hytalo Santos e marido se tornam réus suspeitos de produção de pornografia infantil

Influenciador digital e o marido Israel Nata Vicente foram presos no dia 15 de agosto. Eles são investigados por exploração de menores. Saiba mais!

Por Marilia Pessoa Publicado em 23/09/2025 às 16:02
Hytalo Santos
Hytalo Santos - Reprodução do Instagram / @hytalosantos

A Justiça tornou o influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, réus por produção de conteúdo pornográfico infantil.

Hytalo e Israel foram presos no dia 15 de agosto investigados por tráfico de pessoas e exploração de menores.

A decisão judicial separou a acusação de pornografia das outras três, que serão analisadas pela Vara Criminal do município.

O Ministério Público da Paraíba acusa o casal de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal, incluindo tráfico de pessoas e exploração sexual de menores.

O juiz Bruno Cesar Azevedo Isidro aceitou a denúncia contra Hytalo Santos e Israel Nata Vicente apenas pelo crime de produção de pornografia infantil.

Ele explicou que a Vara da Infância e Juventude só pode julgar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo as investigações, o casal prometia fama e vantagens materiais para atrair crianças e adolescentes.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) também afirma que Hytalo e o marido mudavam a aparência dos adolescentes, além de controlar a rotina deles.

