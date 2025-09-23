Hytalo Santos e marido se tornam réus suspeitos de produção de pornografia infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Influenciador digital e o marido Israel Nata Vicente foram presos no dia 15 de agosto. Eles são investigados por exploração de menores. Saiba mais!

Clique aqui e escute a matéria

A Justiça tornou o influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, réus por produção de conteúdo pornográfico infantil.

Hytalo e Israel foram presos no dia 15 de agosto investigados por tráfico de pessoas e exploração de menores.

A decisão judicial separou a acusação de pornografia das outras três, que serão analisadas pela Vara Criminal do município.

O Ministério Público da Paraíba acusa o casal de crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal, incluindo tráfico de pessoas e exploração sexual de menores.

O juiz Bruno Cesar Azevedo Isidro aceitou a denúncia contra Hytalo Santos e Israel Nata Vicente apenas pelo crime de produção de pornografia infantil.

Ele explicou que a Vara da Infância e Juventude só pode julgar crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Segundo as investigações, o casal prometia fama e vantagens materiais para atrair crianças e adolescentes.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) também afirma que Hytalo e o marido mudavam a aparência dos adolescentes, além de controlar a rotina deles.

