Celebridades | Notícia

Justiça autoriza transferência de Hytalo Santos e marido para penitenciária na Paraíba

Influenciador e o marido estão presos desde 15 de agosto por suspeita de exploração sexual e produção de vídeos com conteúdo sexualizado de menores

Por Marilia Pessoa Publicado em 26/08/2025 às 14:58
MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos - Reprodução do Instagram / @hytalosantos

O influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Natã Vicente, serão transferidos para uma penitenciária de João Pessoa.

A ordem foi determinada nessa segunda-feira (25) pela juíza Andréa Arcoverde Cavalcanti Vaz, da Vara de Execuções Penais (VEP).

Eles estão presos no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. A prisão aconteceu no dia 15 de agosto por suspeita de exploração sexual, trabalho infantil irregular e produção de vídeos com conteúdo sexualizado de menores de idade.

Hytalo e o marido devem ser encaminhados para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, em João Pessoa.

“Autorizo o recambiamento do(a) custodiado Hitalo José Santos Silva e Israel Nata Vicente para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, nesta Capital”, escreveu a magistrada em documento divulgado por Leo Dias.

A data e o horário da transferência não foram divulgados.

Hytalo Santos disse não entender o motivo da prisão durante uma audiência de custódia realizada em 16 de agosto. “A gente estava recebendo inúmeras… mais pela questão que o povo está falando na mídia, né? Porque a gente tá aqui sem nem entender por que tá aqui”, declarou o influenciador.

 

