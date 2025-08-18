Policiais suspeitos de atuar como seguranças de Hytalo Santos são presos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seis policiais militares que já teriam atuado em "bicos" como seguranças do influenciador Hytalo Santos foram presos nesta segunda-feira (18)

Na manhã desta segunda-feira, 18 de agosto, seis policiais militares da Paraíba foram presos durante a Operação Arcus Pontis.

A ação do Ministério Público da Paraíba, por meio do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Ncap), com o apoio Núcleo de Gestão do Conhecimento – NGC, e das polícias Militar e Civil, investiga uma chacina ocorrida no início do ano.

PMs são presos nesta segunda-feira (18)

Segundo o portal Bnews, o caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, na Ponte do Arco, localizada na cidade de Conde, na região metropolitana de João Pessoa, resultou na morte de cinco pessoas e teria tido participação dos policiais militares.

Além dos seis mandados de prisão temporária, foram cumpridos também seis mandados de busca e apreensão.

Suposto envolvimento com Hytalo Santos

Após a operação do MP-BA, que mobilizou mais de 70 agentes, circularam informações na imprensa local de que os PMs presos atuavam como segurança de Hytalo Santo.

É importante saber que o influenciador foi preso na última sexta-feira por exploração de menores e suspeita de tráfico humano.

Os militares atuavam no 5º Batalhão da PM de João Pessoa, e faziam os chamados "bicos" de segurança particular para o influenciador.

Apesar disso, as prisões não teriam nenhuma relação com o caso de Hytalo.