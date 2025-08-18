Policiais suspeitos de atuar como seguranças de Hytalo Santos são presos
Seis policiais militares que já teriam atuado em "bicos" como seguranças do influenciador Hytalo Santos foram presos nesta segunda-feira (18)
Na manhã desta segunda-feira, 18 de agosto, seis policiais militares da Paraíba foram presos durante a Operação Arcus Pontis.
A ação do Ministério Público da Paraíba, por meio do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Ncap), com o apoio Núcleo de Gestão do Conhecimento – NGC, e das polícias Militar e Civil, investiga uma chacina ocorrida no início do ano.
Segundo o portal Bnews, o caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, na Ponte do Arco, localizada na cidade de Conde, na região metropolitana de João Pessoa, resultou na morte de cinco pessoas e teria tido participação dos policiais militares.
Além dos seis mandados de prisão temporária, foram cumpridos também seis mandados de busca e apreensão.
Suposto envolvimento com Hytalo Santos
Após a operação do MP-BA, que mobilizou mais de 70 agentes, circularam informações na imprensa local de que os PMs presos atuavam como segurança de Hytalo Santo.
É importante saber que o influenciador foi preso na última sexta-feira por exploração de menores e suspeita de tráfico humano.
Os militares atuavam no 5º Batalhão da PM de João Pessoa, e faziam os chamados "bicos" de segurança particular para o influenciador.
Apesar disso, as prisões não teriam nenhuma relação com o caso de Hytalo.