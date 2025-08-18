fechar
Policiais suspeitos de atuar como seguranças de Hytalo Santos são presos

Seis policiais militares que já teriam atuado em "bicos" como seguranças do influenciador Hytalo Santos foram presos nesta segunda-feira (18)

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 18/08/2025 às 9:55
Imagem de Hytalo Santos
Imagem de Hytalo Santos - Reprodução/YouTube

Na manhã desta segunda-feira, 18 de agosto, seis policiais militares da Paraíba foram presos durante a Operação Arcus Pontis.

A ação do Ministério Público da Paraíba, por meio do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Ncap), com o apoio Núcleo de Gestão do Conhecimento – NGC, e das polícias Militar e Civil, investiga uma chacina ocorrida no início do ano.

PMs são presos nesta segunda-feira (18)

Segundo o portal Bnews, o caso aconteceu no dia 15 de fevereiro, na Ponte do Arco, localizada na cidade de Conde, na região metropolitana de João Pessoa, resultou na morte de cinco pessoas e teria tido participação dos policiais militares.

Além dos seis mandados de prisão temporária, foram cumpridos também seis mandados de busca e apreensão.

Suposto envolvimento com Hytalo Santos

Após a operação do MP-BA, que mobilizou mais de 70 agentes, circularam informações na imprensa local de que os PMs presos atuavam como segurança de Hytalo Santo.

É importante saber que o influenciador foi preso na última sexta-feira por exploração de menores e suspeita de tráfico humano.

Os militares atuavam no 5º Batalhão da PM de João Pessoa, e faziam os chamados "bicos" de segurança particular para o influenciador.

Apesar disso, as prisões não teriam nenhuma relação com o caso de Hytalo.

