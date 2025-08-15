fechar
Celebridades | Notícia

Amigo de Virginia é xingado ao ser confundido com Hytalo Santos

Lucas Guedez relatou ter sido hostilizado em um aeroporto após ser confundido com Hytalo Santos, investigado por exploração de menores.

Por Thallys Menezes Publicado em 15/08/2025 às 18:26
Lucas Guedez e Virginia Fonseca
Lucas Guedez e Virginia Fonseca - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

O influenciador Lucas Guedezrelatou ter sofrido uma situação constrangedora em um aeroporto.

Conhecido por integrar o programa "Sabadou" ao lado de sua amiga, Virginia Fonseca, Lucas revelou ter sido confundido com Hytalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores.

Durante a passagem pelo local, duas mulheres o acusaram em voz alta de crimes relacionados ao paraibano, causando grande desconforto e ansiedade no contratado do SBT.

Confundido com Hytalo Santos, Lucas Guedez é hostilizado 

Lucas Guedez revela que essa não foi a primeira vez que foi associado ao criador da "Turma do Hytalo". O influenciador revelou que já havia passado por episódios semelhantes, mas a confusão se tornou mais grave após as recentes denúncias contra Santos.

Leia Também

A abordagem gerou tumulto, com pessoas ao redor observando a cena, e só foi contida quando uma funcionária da companhia aérea interveio para esclarecer o equívoco.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone para entender e falei: 'Moça, você está me confundindo'. Ela: 'Não, a polícia está atrás de você'", relatou, segundo o Notícias da TV.

O episódio deixou Lucas abalado, a ponto de relatar que teve dificuldade para retomar a tranquilidade depois do ocorrido. 

Hytalo Santos foi detido nesta sexta-feira (15), em São Paulo, por acusações de exploração infantil e tráfico humano, juntamente com seu marido, o influenciador Euro.

Leia também

Jojo Todynho recusa apresentar novo programa de Leo Dias na Band, diz site
celebridades

Jojo Todynho recusa apresentar novo programa de Leo Dias na Band, diz site
Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora 'parecida com Virginia'
FAMOSOS

Zé Felipe é flagrado aos beijos com influenciadora 'parecida com Virginia'

Compartilhe

Tags