Amigo de Virginia é xingado ao ser confundido com Hytalo Santos
Lucas Guedez relatou ter sido hostilizado em um aeroporto após ser confundido com Hytalo Santos, investigado por exploração de menores.
O influenciador Lucas Guedezrelatou ter sofrido uma situação constrangedora em um aeroporto.
Conhecido por integrar o programa "Sabadou" ao lado de sua amiga, Virginia Fonseca, Lucas revelou ter sido confundido com Hytalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores.
Durante a passagem pelo local, duas mulheres o acusaram em voz alta de crimes relacionados ao paraibano, causando grande desconforto e ansiedade no contratado do SBT.
Confundido com Hytalo Santos, Lucas Guedez é hostilizado
Lucas Guedez revela que essa não foi a primeira vez que foi associado ao criador da "Turma do Hytalo". O influenciador revelou que já havia passado por episódios semelhantes, mas a confusão se tornou mais grave após as recentes denúncias contra Santos.
A abordagem gerou tumulto, com pessoas ao redor observando a cena, e só foi contida quando uma funcionária da companhia aérea interveio para esclarecer o equívoco.
"Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone para entender e falei: 'Moça, você está me confundindo'. Ela: 'Não, a polícia está atrás de você'", relatou, segundo o Notícias da TV.
O episódio deixou Lucas abalado, a ponto de relatar que teve dificuldade para retomar a tranquilidade depois do ocorrido.
Hytalo Santos foi detido nesta sexta-feira (15), em São Paulo, por acusações de exploração infantil e tráfico humano, juntamente com seu marido, o influenciador Euro.