Vitória x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vitória luta para sair da zona de rebaixamento após três derrotas seguidas, enquanto o Ceará busca manter a boa fase na 11ª posição.
Vitória e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 19h (de Brasília), no Barradão, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nove pontos separam as duas equipes na tabela de classificação.
Como chegam as equipes
Vitória
O time baiano ocupa a 18ª posição na tabela, com 22 pontos. Vem de três derrotas consecutivas e busca a recuperação para sair da zona de rebaixamento.
Ceará
O Vozão está na 11ª colocação, com 31 pontos. Vem de uma vitória importante sobre o São Paulo e busca manter a boa fase para se aproximar da parte superior da tabela.
Onde assistir ao vivo
Premiere (pay-per-view): A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, disponível para assinantes por meio de pacotes pay-per-view.
Ficha Técnica
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 26ª rodada
- Data: Quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 19h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador (BA)
- Onde assistir: Premiere
Prováveis Escalações
Vitória (técnico: Jair Ventura):
Escalação: Lucas Arcanjo; Halter, Camutanga, Marcos; Cáceres, Baralhas, Dudu, Pepê, Ramon; Erick, Renato Kayzer.
Ceará (técnico: Léo Condé):
Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado, Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo, Lourenço; Galeano, Paulo Baya (Pedro Henrique), Pedro Raul.