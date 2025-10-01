Transmissão Internacional x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
O Colorado aposta no fator casa e em Alan Patrick para reagir, enquanto o Corinthians busca se afastar do Z-4 e encerrar a má fase.
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição.
Transmissão ao vivo, online e grátis
Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo Globoplay, no site ou streaming, sem custo algum.
Para assistir Internacional x Corinthians no Globoplay de forma gratuita, siga este passo resumido:
- Abra o site ou app Globoplay.
- Faça login ou crie uma Conta Globo.
- Vá em “Ao vivo” ou “Agora na TV”.
- Se o jogo estiver passando na TV Globo na sua região, clique e assista.
- Dica: se quiser ver na TV, use Chromecast, AirPlay ou Smart TV com o app Globoplay.
Ficha de jogo
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)
Prováveis escalações
Internacional
Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Alario e Wesley.
Corinthians
Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley Gassova e Yuri Alberto.