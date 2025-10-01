fechar
Onde assistir |

Transmissão Internacional x Corinthians ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

O Colorado aposta no fator casa e em Alan Patrick para reagir, enquanto o Corinthians busca se afastar do Z-4 e encerrar a má fase.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 19:00
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho
Memphis celebra gol pelo Corinthians com Matheuzinho - Rodrigo Coca/Corinthians

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição.

Transmissão ao vivo, online e grátis

Além da TV aberta pela Globo, os torcedores podem acompanhar o duelo pelo Globoplay, no site ou streaming, sem custo algum.

Para assistir Botafogo x Bahia no Globoplay de forma gratuita, siga este passo resumido:

  1. Abra o site ou app Globoplay.
  2. Faça login ou crie uma Conta Globo.
  3. Vá em “Ao vivo” ou “Agora na TV”.
  4. Se o jogo estiver passando na TV Globo na sua região, clique e assista.
  5. Dica: se quiser ver na TV, use Chromecast, AirPlay ou Smart TV com o app Globoplay.

Ficha de jogo

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Alario e Wesley.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley Gassova e Yuri Alberto.

Leia também

Vampeta, ex-jogador do Corinthians, surpreende e anuncia novo ensaio nu após 30 anos
Corinthians

Vampeta, ex-jogador do Corinthians, surpreende e anuncia novo ensaio nu após 30 anos
Transmissão Brasil x Marrocos no Mundial Sub-20: confira onde assistir ao vivo, online e grátis
Seleção brasileira

Transmissão Brasil x Marrocos no Mundial Sub-20: confira onde assistir ao vivo, online e grátis

Compartilhe

Tags