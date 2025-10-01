Transmissão Brasil x Marrocos no Mundial Sub-20: confira onde assistir ao vivo, online e grátis
A Seleção Brasileira não estreou da melhor forma no Mundial Sub-20, mas chega com força total para o próximo confronto desta semana.
O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (01) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra o Marrocos, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.
Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?
A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal esportivo do influenciador Casimiro Miguel, e pelo SporTV, canal fechado. A plataforma de streaming FIFA+ também exibirá os jogos ao vivo.
veja como assistir ao vivo, online e grátis:
Cazé TV
- Abra o YouTube ou o site da CazéTV.
- Procure pelo canal CazéTV (pertencente ao Casimiro Miguel).
- Clique no link da transmissão ao vivo do torneio, que geralmente aparece na página do canal no dia do jogo.
- Assista gratuitamente pelo navegador ou app do YouTube.
FIFA+ (grátis, online)
- Acesse o site FIFA+ ou baixe o app FIFA+ no celular/tablet.
- Crie uma conta gratuita da FIFA ou faça login com sua conta existente.
- Vá até a seção “Ao Vivo” ou “Live Matches”.
- Clique na partida que deseja assistir — a transmissão começa imediatamente, sem custo.
- Dica: o FIFA+ funciona em navegador, celular, tablet e algumas Smart TVs.
Ficha do jogo
- Data: Quarta-feira, 01 de outubro de 2025
- Horário: 20h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)
- Transmissão: CazéTV (YouTube), FIFA + (internet) e SporTV (canal fechado)
Jogos do Brasil na primeira fase
Domingo, 28 de setembro
- Brasil 2 x 2 México
Quarta-feira, 1 de outubro
- 20h00: Brasil x Marrocos
Sábado, 4 de outubro
- 17h00: Brasil x Espanha
Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025
Goleiros
- Felipe Longo - Corinthians (BRA)
- Lucas Furtado - Vitoria (POR)
- Otávio - Cruzeiro (BRA)
Defensores
- Gilberto - Palmeiras (BRA)
- Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
- Leandrinho - Vasco (BRA)
- Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
- Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
- Iago - Flamengo (BRA)
- João Souza - Flamengo (BRA)
Meio-campistas
- Coutinho - Palmeiras (BRA)
- João Cruz - Athletico-PR (BRA)
- Murilo - Cruzeiro (BRA)
- Rayan Lucas - Sporting (POR)
- Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)
Atacantes
- Deivid Washington - Chelsea (ING)
- Erick Belé - Palmeiras (BRA)
- Gustavo Prado - Internacional (BRA)
- Luighi - Palmeiras (BRA)
- Pedrinho - Zenit
- Wesley - Al Nassr (SAU)