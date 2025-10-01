fechar
Transmissão Brasil x Marrocos no Mundial Sub-20: confira onde assistir ao vivo, online e grátis

A Seleção Brasileira não estreou da melhor forma no Mundial Sub-20, mas chega com força total para o próximo confronto desta semana.

Por João Victor Tavares Publicado em 01/10/2025 às 18:00
A Seleção Brasileira Sub-20 estreou empatando em 2x2 com o México, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria.
O Brasil volta a campo nesta quarta-feira (01) na Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025. A seleção vai a campo pelo Grupo C contra o Marrocos, com partida disputada no Estádio Nacional do Chile, localizado na capital Santiago.

Onde assistir Brasil x Marrocos ao vivo?

A transmissão do torneio será feita pela CazéTV, canal esportivo do influenciador Casimiro Miguel, e pelo SporTV, canal fechado. A plataforma de streaming FIFA+ também exibirá os jogos ao vivo.

veja como assistir ao vivo, online e grátis:

Cazé TV

  1. Abra o YouTube ou o site da CazéTV.
  2. Procure pelo canal CazéTV (pertencente ao Casimiro Miguel).
  3. Clique no link da transmissão ao vivo do torneio, que geralmente aparece na página do canal no dia do jogo.
  4. Assista gratuitamente pelo navegador ou app do YouTube.

FIFA+ (grátis, online)

  1. Acesse o site FIFA+ ou baixe o app FIFA+ no celular/tablet.
  2. Crie uma conta gratuita da FIFA ou faça login com sua conta existente.
  3. Vá até a seção “Ao Vivo” ou “Live Matches”.
  4. Clique na partida que deseja assistir — a transmissão começa imediatamente, sem custo.
  5. Dica: o FIFA+ funciona em navegador, celular, tablet e algumas Smart TVs.

Ficha do jogo

  • Data: Quarta-feira, 01 de outubro de 2025
  • Horário: 20h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional de Chile (Santiago)
  • Transmissão: CazéTV (YouTube), FIFA + (internet) e SporTV (canal fechado)

Jogos do Brasil na primeira fase

Domingo, 28 de setembro

  • Brasil 2 x 2 México

Quarta-feira, 1 de outubro

  • 20h00: Brasil x Marrocos

Sábado, 4 de outubro

  • 17h00: Brasil x Espanha

Confira os convocados para a Copa do Mundo FIFA Sub-20 2025

Goleiros

  • Felipe Longo - Corinthians (BRA)
  • Lucas Furtado - Vitoria (POR)
  • Otávio - Cruzeiro (BRA)

Defensores

  • Gilberto - Palmeiras (BRA)
  • Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
  • Leandrinho - Vasco (BRA)
  • Léo Derik - Athletico-PR (BRA)
  • Bruno Alves - Cruzeiro (BRA)
  • Iago - Flamengo (BRA)
  • João Souza - Flamengo (BRA)

Meio-campistas

  • Coutinho - Palmeiras (BRA)
  • João Cruz - Athletico-PR (BRA)
  • Murilo - Cruzeiro (BRA)
  • Rayan Lucas - Sporting (POR)
  • Rhuan Gabriel - Cruzeiro (BRA)

Atacantes

  • Deivid Washington - Chelsea (ING)
  • Erick Belé - Palmeiras (BRA)
  • Gustavo Prado - Internacional (BRA)
  • Luighi - Palmeiras (BRA)
  • Pedrinho - Zenit
  • Wesley - Al Nassr (SAU)

