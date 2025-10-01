Vampeta, ex-jogador do Corinthians, surpreende e anuncia novo ensaio nu após 30 anos
Vampeta, ex-ídolo do Corinthians, usou as redes sociais nesta última terça-feira (30), e repercutiu entre os internautas após ter anunciado que realizou um novo ensaio fotográfico adulto.
O trabalho, inclusive, foi feito cerca de quase 30 anos depois da sua primeira aparição da forma em que veio ao mundo, em 1999, na G Magazine, na época em que estava atuando pelo Corinthians.
Na publicação, Vampeta incluiu a mensagem “Prepare-se”, mas não revelou mais detalhes sobre as fotografias. As novas imagens serão publicadas na próxima quinta-feira (2), às 14h, no horário de Brasília.
Em tempo, o ex-atleta posou pela primeira vez para a revista masculina no período em que estava no auge da carreira, defendendo a Seleção Brasileira. A revista era especializada em ensaios e era comercializado, em sua maioria, pelo público gay.
