Vampeta, ex-jogador do Corinthians, surpreende e anuncia novo ensaio nu após 30 anos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/10/2025 às 8:09
Vampeta, ex-ídolo do Corinthians, usou as redes sociais nesta última terça-feira (30), e repercutiu entre os internautas após ter anunciado que realizou um novo ensaio fotográfico adulto.

O trabalho, inclusive, foi feito cerca de quase 30 anos depois da sua primeira aparição da forma em que veio ao mundo, em 1999, na G Magazine, na época em que estava atuando pelo Corinthians.

Na publicação, Vampeta incluiu a mensagem “Prepare-se”, mas não revelou mais detalhes sobre as fotografias. As novas imagens serão publicadas na próxima quinta-feira (2), às 14h, no horário de Brasília.

Em tempo, o ex-atleta posou pela primeira vez para a revista masculina no período em que estava no auge da carreira, defendendo a Seleção Brasileira. A revista era especializada em ensaios e era comercializado, em sua maioria, pelo público gay.

Vampeta (Foto: Reprodução/Instagram)

VEJA MAIS: Dona Déa leva esporro de Luciano Huck ao confundir Vampeta em entrevista

