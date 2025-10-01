Ricky Martin surge peladão em selfie e impressiona: ‘Gostoso’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Ricky Martin, cantor, provocou os fãs nesta terça-feira (30), ao postar um nude no storie. Com tatuagens à mostra, bronzeado e abdômen trincado, o registro acabou viralizando em outras redes sociais e animou os internautas.

“A depressão que da por saber que nunca vou pegar esse homem”, lamentou um perfil. “Esse homem é ingual vinho, né?” se anima outro. “Ele é tão gostoso”, se assanha outro internauta.

LEIA AGORA: Bruno Gagliasso fala sobre retorno às novelas: ‘Tem que esperar’



Recentemente, o ex-marido de Ricky, Jwan Yosef, mandou a real sobre como é o relacionamento com cantor atualmente, afinal, eles são pais de Renn, de cinco anos, e Lúcia, de seis.

“Tivemos um relacionamento maravilhoso. E agora, compartilhamos uma relação de coparentalidade muito sólida e pacífica. Moramos a 10 minutos de distância. Conversamos dia sim, dia não. Amamos muito nossos filhos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Quer dizer, não é uma experiência; é um modo de vida”, explicou.