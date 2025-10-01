Ricky Martin surge peladão em selfie e impressiona: ‘Gostoso’
Clique aqui e escute a matéria
Ricky Martin, cantor, provocou os fãs nesta terça-feira (30), ao postar um nude no storie. Com tatuagens à mostra, bronzeado e abdômen trincado, o registro acabou viralizando em outras redes sociais e animou os internautas.
“A depressão que da por saber que nunca vou pegar esse homem”, lamentou um perfil. “Esse homem é ingual vinho, né?” se anima outro. “Ele é tão gostoso”, se assanha outro internauta.
LEIA AGORA: Bruno Gagliasso fala sobre retorno às novelas: ‘Tem que esperar’
Recentemente, o ex-marido de Ricky, Jwan Yosef, mandou a real sobre como é o relacionamento com cantor atualmente, afinal, eles são pais de Renn, de cinco anos, e Lúcia, de seis.
“Tivemos um relacionamento maravilhoso. E agora, compartilhamos uma relação de coparentalidade muito sólida e pacífica. Moramos a 10 minutos de distância. Conversamos dia sim, dia não. Amamos muito nossos filhos. Tem sido uma experiência maravilhosa. Quer dizer, não é uma experiência; é um modo de vida”, explicou.