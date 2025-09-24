Em A Fazenda 17, Shia deixa a toalha cair e acaba mostrando demais diante das câmeras

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O ator Shia Phoenix, conhecido por suas atuações em produções como a série bíblica Reis e o filme Contravenção no Prime Video, protagonizou um momento inusitado em A Fazenda 17. Durante uma troca de roupa diante das câmeras, ele, enrolado em uma toalha, deixou a peça cair ao vestir a cueca, expondo parte de seu bumbum. O flagra, embora rápido, gerou repercussão nas redes sociais.

Nos comentários, os internautas elogiaram o físico e o jeito despreocupado do ator, destacando sua beleza e boa forma. Alguns especularam que, se Shia permanecer por mais tempo no programa, poderá acabar mostrando ainda mais, gerando expectativa entre os fãs.

Shia Phoenix (Foto: Reprodução/Record)

O episódio rapidamente deixou os internautas animados com o que pode vir a seguir. “Primeiro foi o calção semitransparente, agora isso; se ele ficar muito tempo no programa capaz de desencanar e ficar pelado em algum momento”, disparou um fã. Veja o flagra aqui.