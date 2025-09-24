A Fazenda 17: Web fica eufórica com permanência de Carol Lekker e Matheus

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após a irritação nas redes sociais com o fim da participação dos Infiltrados, em A Fazenda 17, a Record resolveu pensar melhor e mudou a dinâmica do jogo nesta terça-feira (23).

Adriane Galisteu, apresentadora, informou ao público, em uma enquete, se os telespectadores gostariam que os infiltrados escolhessem se permaneceriam ou não no reality rural. O resultado? 92,70% escolheram que Sim. Carol Lekker e Matheus, claro, resolveram permanecer na competição.

Na rede social X, os internautas vibraram com a postura da emissora, de recalcular a rota do reality. “Carol Lekker minha fav desde já, meu sonho era uma outra miss bumbum em uma edição e veio a melhor!!!”, “Campeã”, “O público querendo muito entretenimento”, “Que coisa boa”, foram alguns comentários.

Assim que soube do resultado, Carol Lekker distribuiu muitas ironias e deboches ao grupo. Ela não deixou de provocar sua rival no jogo, Rayane. “Como é bom viver em comunhão com meus irmãos, Ficarei aqui”, disparou.