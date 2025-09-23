Teve agressão em "A Fazenda"? Carol e Rayane trocam xingamentos e ameaças

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Participantes do reality show rural da TV Record se desentenderam e discutiram no dia do fim da dinâmica dos infiltrados. Saiba o que aconteceu!

O clima esquentou e rolou briga em “A Fazenda 17” na manhã desta terça-feira (23)!

As participantes Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram um desentendimento na cozinha da sede do reality que resultou em ameaças e xingamentos.

A discussão começou durante uma conversa sobre a divisão de camas. A troca de opiniões virou uma confusão daquelas.

Rayane diz que Carol não colabora com as tarefas da casa e até mandou que ela “fosse escovar os dentes”. Teve até ameaça de cuspe.

Carol chamou Rayane de “subterrânea”, rebatendo os comentários.

A briga entre as peoas repercutiu nas redes sociais e ainda levantou debates se houve ou não agressão.

Veja o vídeo:

Bom dia, o feno já queimou na Fazendinha! Logo cedo, Rayane Figliuzzi e Carol Lekker soltaram o verbo em um bate-boca daqueles em #AFazenda17. pic.twitter.com/Ukp5P9QBhj — Foco New Reality (@Vernica68251996) September 23, 2025

Dinâmica dos infiltrados em A Fazenda 17

A treta aconteceu no mesmo dia em que a dinâmica dos infiltrados, com a participação de Carol Lekker, chega ao fim.

A regra estipula que, se menos de cinco peões na sede descobrirem a identidade dos infiltrados, eles ganham prêmio em dinheiro.

Que horas começa A Fazenda?

‘A Fazenda’ começa por volta das 22h30 (pelo horário de Brasília) na TV Record.

