A Fazenda | Notícia

Teve agressão em "A Fazenda"? Carol e Rayane trocam xingamentos e ameaças

Participantes do reality show rural da TV Record se desentenderam e discutiram no dia do fim da dinâmica dos infiltrados. Saiba o que aconteceu!

Por Marilia Pessoa Publicado em 23/09/2025 às 13:41 | Atualizado em 23/09/2025 às 13:45
Discussão em "A Fazenda 17"
Discussão em "A Fazenda 17" - Reprodução/TV Record

O clima esquentou e rolou briga em “A Fazenda 17” na manhã desta terça-feira (23)!

As participantes Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram um desentendimento na cozinha da sede do reality que resultou em ameaças e xingamentos.

A discussão começou durante uma conversa sobre a divisão de camas. A troca de opiniões virou uma confusão daquelas.

Rayane diz que Carol não colabora com as tarefas da casa e até mandou que ela “fosse escovar os dentes”. Teve até ameaça de cuspe.

Carol chamou Rayane de “subterrânea”, rebatendo os comentários.

A briga entre as peoas repercutiu nas redes sociais e ainda levantou debates se houve ou não agressão.

Veja o vídeo:

Dinâmica dos infiltrados em A Fazenda 17

A treta aconteceu no mesmo dia em que a dinâmica dos infiltrados, com a participação de Carol Lekker, chega ao fim.

A regra estipula que, se menos de cinco peões na sede descobrirem a identidade dos infiltrados, eles ganham prêmio em dinheiro.

Que horas começa A Fazenda?

‘A Fazenda’ começa por volta das 22h30 (pelo horário de Brasília) na TV Record.

