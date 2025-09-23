Teve agressão em "A Fazenda"? Carol e Rayane trocam xingamentos e ameaças
Participantes do reality show rural da TV Record se desentenderam e discutiram no dia do fim da dinâmica dos infiltrados. Saiba o que aconteceu!
Clique aqui e escute a matéria
O clima esquentou e rolou briga em “A Fazenda 17” na manhã desta terça-feira (23)!
As participantes Carol Lekker e Rayane Figliuzzi protagonizaram um desentendimento na cozinha da sede do reality que resultou em ameaças e xingamentos.
A discussão começou durante uma conversa sobre a divisão de camas. A troca de opiniões virou uma confusão daquelas.
Rayane diz que Carol não colabora com as tarefas da casa e até mandou que ela “fosse escovar os dentes”. Teve até ameaça de cuspe.
Carol chamou Rayane de “subterrânea”, rebatendo os comentários.
A briga entre as peoas repercutiu nas redes sociais e ainda levantou debates se houve ou não agressão.
Veja o vídeo:
Bom dia, o feno já queimou na Fazendinha! Logo cedo, Rayane Figliuzzi e Carol Lekker soltaram o verbo em um bate-boca daqueles em #AFazenda17. pic.twitter.com/Ukp5P9QBhj— Foco New Reality (@Vernica68251996) September 23, 2025
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Dinâmica dos infiltrados em A Fazenda 17
A treta aconteceu no mesmo dia em que a dinâmica dos infiltrados, com a participação de Carol Lekker, chega ao fim.
A regra estipula que, se menos de cinco peões na sede descobrirem a identidade dos infiltrados, eles ganham prêmio em dinheiro.
Que horas começa A Fazenda?
‘A Fazenda’ começa por volta das 22h30 (pelo horário de Brasília) na TV Record.