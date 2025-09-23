A Fazenda: Peões criam teoria da conspiração e especulam sobre morte de Faustão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nizam e Dudu Camargo especularam sobre Faustão após se confundirem com a programação e se prepararem para uma transmissão ao vivo que não existia

Durante o confinamento em A Fazenda 17, os participantes Nizam e Dudu Camargo levantaram uma teoria curiosa envolvendo o apresentador Faustão. A especulação surgiu após os peões se prepararem para uma suposta transmissão ao vivo que, na verdade, não estava prevista na programação.

Normalmente, as segundas-feiras no reality show são reservadas à exibição da "Prova de Fogo", que é gravada — sem entradas ao vivo. Confusos com a ausência da transmissão, alguns participantes começaram a especular os motivos por trás da mudança.

Durante a conversa, Nizam sugeriu que uma alteração tão repentina na grade só poderia ter sido causada por um acontecimento de grande impacto, como a morte de uma figura importante da televisão brasileira. Foi então que ele mencionou Faustão como um possível nome.

“O F pararia. Ele derrubaria a grade. O F grandão! Com certeza. E ele estava mal”.

Dudu Camargo, por sua vez, complementou dizendo que isso só aconteceria se o fato tivesse ocorrido pela manhã: “Isso se ele morreu agora há pouco. Se ele morreu de manhã, a grade toda já informou. Mas acho muito difícil derrubar novela e Fazenda”.

Apesar das especulações dos participantes, Faustão passa bem. Após enfrentar um delicado tratamento de saúde, que incluiu dois transplantes, o apresentador recebeu alta em agosto e continua sua recuperação em casa. No dia 20 de setembro, ele foi visto em uma cadeira de rodas durante o casamento de sua filha mais velha, Lara.