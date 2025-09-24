fechar
A Fazenda | Notícia

A Fazenda 17: Yoná cobra explicações de Dudu Camargo após surpresa em estratégia na formação da Roça

A pedagoga afirmou que não esperava a decisão tomada pelo grupo e demonstrou sua insatisfação ao questionar diretamente o apresentador

Por Bruna Oliveira Publicado em 24/09/2025 às 14:55
Yoná Sousa disse a Dudu Camargo que não esperava determinadas escolhas na formação da Roça
Yoná Sousa disse a Dudu Camargo que não esperava determinadas escolhas na formação da Roça - Reprodução/RecordPlus

As movimentações da primeira Roça continuam reverberando dentro da sede de A Fazenda 17.

Durante a tarde desta quarta-feira (24), Yoná Sousa buscou um esclarecimento com Dudu Camargo depois de se sentir deixada de lado em uma das escolhas feitas no Resta Um.

A pedagoga afirmou que não esperava a decisão tomada pelo grupo e demonstrou sua insatisfação ao questionar diretamente o apresentador.

"Estou no grupo ou não?", disparou, pedindo mais clareza na comunicação entre os aliados.

Yoná ainda aproveitou o momento para fazer um alerta: segundo ela, estratégias que dependem de votos ou atitudes de rivais podem comprometer a segurança do próprio grupo.

Quem são os participantes de A Fazenda 17?

  1. Will Guimarães, DJ e modelo
  2. Creo Kellab, ator
  3. Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
  4. Maria Caporusso, influenciadora e empresária
  5. Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
  6. Guilherme Boury, ator
  7. Gabily, cantora
  8. Carol Lekker, miss bumbum 2022
  9. Renata Müller, criadora de conteúdo
  10. Walério Araújo, estilista
  11. Fernando Sampaio, ator
  12. Michelle Barros, jornalista e apresentadora
  13. Kathy Maravilha, dançarina
  14. Támiris Assîs, ex de Davi Brito
  15. Wallas Arrais, cantor de forró
  16. Yoná Sousa
  17. Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
  18. Dudu Camargo, apresentador e jornalista
  19. Rayane Figliuzi, namorada de Belo
  20. Shia Phoenix, ator
  21. Luiz Mesquita, lutador
  22. Martina Sanzi, criadora de conteúdo
  23. Toninho Tornado, humorista
  24. Nizam Hayek, ex-BBB
  25. Gabriela Spanic, atriz
  26. Duda Wendling, atriz

