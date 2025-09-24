A Fazenda 17: Yoná cobra explicações de Dudu Camargo após surpresa em estratégia na formação da Roça
A pedagoga afirmou que não esperava a decisão tomada pelo grupo e demonstrou sua insatisfação ao questionar diretamente o apresentador
As movimentações da primeira Roça continuam reverberando dentro da sede de A Fazenda 17.
Durante a tarde desta quarta-feira (24), Yoná Sousa buscou um esclarecimento com Dudu Camargo depois de se sentir deixada de lado em uma das escolhas feitas no Resta Um.
"Estou no grupo ou não?", disparou, pedindo mais clareza na comunicação entre os aliados.
Yoná ainda aproveitou o momento para fazer um alerta: segundo ela, estratégias que dependem de votos ou atitudes de rivais podem comprometer a segurança do próprio grupo.
Quem são os participantes de A Fazenda 17?
- Will Guimarães, DJ e modelo
- Creo Kellab, ator
- Matheus MArtins, ator, modelo e DJ
- Maria Caporusso, influenciadora e empresária
- Saory Cardoso, ex de Marcello Novaes
- Guilherme Boury, ator
- Gabily, cantora
- Carol Lekker, miss bumbum 2022
- Renata Müller, criadora de conteúdo
- Walério Araújo, estilista
- Fernando Sampaio, ator
- Michelle Barros, jornalista e apresentadora
- Kathy Maravilha, dançarina
- Támiris Assîs, ex de Davi Brito
- Wallas Arrais, cantor de forró
- Yoná Sousa
- Fabiano Moraes, pai de Viih Tube
- Dudu Camargo, apresentador e jornalista
- Rayane Figliuzi, namorada de Belo
- Shia Phoenix, ator
- Luiz Mesquita, lutador
- Martina Sanzi, criadora de conteúdo
- Toninho Tornado, humorista
- Nizam Hayek, ex-BBB
- Gabriela Spanic, atriz
- Duda Wendling, atriz