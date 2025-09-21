G Magazine: coleção completa da revista masculina é anunciada e valor surpreende web
Em meio às expectativas traçadas pelo retorno da G Magazine, revista que marcou época entre as décadas de 1990 e 2000 entre o público gay, uma coleção completa da publicação foi recentemente anunciada na web.
Para ter acesso às 171 edições lançadas, é preciso desembolsar em torno de R$ 18 mil, com venda em um sebo virtual. Lucas Hit, dono do sebo, justificou o valor estipulado, e ressaltou a procura pelos ensaios.
“A busca por edições da revista G Magazine está em alta, ainda mais que a revista anunciou seu retorno para esse ano, todas as edições que eu recebo quase nunca ficam paradas no estoque, vendem muito rápido. Acredito que é a primeira vez que uma coleção tão completa assim é anunciada”, disse ele, em entrevista ao jornal Extra.
“São as revistas do Alexandre Frota, Mateus Carrieri, Victor Wagner, Vampeta, David Cardoso, Rodrigo Pavanello, Latino e Rafael Vanucci”, declarou Lucas Hit. Segundo ele, edições com homens nem tão famosos na capa também estão entre as mais procuradas.
“Posso garantir que qualquer edição da ‘G Magazine’ hoje é rara, por conta da baixa quantidade de exemplares impressos na época, mas tem algumas capas entre os não tão famosos que são as mais procuradas: Iran do BBB, Márcio Aguiar, Alex Sanches, Rafael Alencar, Evandro Silveira e Daniboy são algumas delas”, afirmou.
