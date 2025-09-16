fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 16/09/2025 às 18:01
Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos
Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Créo Kellab voltou a ser notícia em 2025 ao ser confirmado como um dos participantes de A Fazenda 17. Ele chega ao reality com uma trajetória diversificada, marcada por trabalhos na televisão, no teatro e também no cinema. Na TV, atuou em produções como Impuros (2023) e fez participações em novelas da Globo e da Record. Já no cinema, integrou o elenco de filmes como Carcereiros (2019), Muita Calma Nessa Hora (2010) e Assalto ao Banco Central (2011), mostrando versatilidade como ator.

Antes de se consolidar como artista, Créo também chamou atenção como modelo. Um dos momentos mais lembrados de sua carreira foi o ensaio nu para a G Magazine, publicado em maio de 2000. As fotos ganharam repercussão nacional e marcaram sua imagem pública, colocando-o entre os nomes conhecidos que posaram para a revista nos anos em que ela era um ícone editorial voltado ao público adulto.

Ao relembrar as imagens, é importante destacar que o ensaio fazia parte de uma fase em que celebridades e atores em ascensão viam na publicação uma vitrine de visibilidade. Hoje, a edição aparece com frequência em coleções, sebos e sites de venda de revistas raras. A capa e as páginas internas circulam como registro de uma época em que a G Magazine estava no auge.

Com a entrada de Créo Kellab em A Fazenda 17, antigos trabalhos voltaram a ganhar destaque, reforçando sua presença multifacetada no entretenimento.

Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado (Foto: G Magazine)
Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado (Foto: G Magazine)
Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado (Foto: G Magazine)

O post Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
A Fazenda

Web se irrita com Dudu Camargo em A Fazenda 17: ‘Não aguento mais’
Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’
A Fazenda

Entrada de Gabriela Spanic em A Fazenda 17 gera polêmica: ‘Fim de carreira’

Compartilhe

Tags