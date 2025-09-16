Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado na G Magazine; relembre fotos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Créo Kellab voltou a ser notícia em 2025 ao ser confirmado como um dos participantes de A Fazenda 17. Ele chega ao reality com uma trajetória diversificada, marcada por trabalhos na televisão, no teatro e também no cinema. Na TV, atuou em produções como Impuros (2023) e fez participações em novelas da Globo e da Record. Já no cinema, integrou o elenco de filmes como Carcereiros (2019), Muita Calma Nessa Hora (2010) e Assalto ao Banco Central (2011), mostrando versatilidade como ator.

Antes de se consolidar como artista, Créo também chamou atenção como modelo. Um dos momentos mais lembrados de sua carreira foi o ensaio nu para a G Magazine, publicado em maio de 2000. As fotos ganharam repercussão nacional e marcaram sua imagem pública, colocando-o entre os nomes conhecidos que posaram para a revista nos anos em que ela era um ícone editorial voltado ao público adulto.

Ao relembrar as imagens, é importante destacar que o ensaio fazia parte de uma fase em que celebridades e atores em ascensão viam na publicação uma vitrine de visibilidade. Hoje, a edição aparece com frequência em coleções, sebos e sites de venda de revistas raras. A capa e as páginas internas circulam como registro de uma época em que a G Magazine estava no auge.

Com a entrada de Créo Kellab em A Fazenda 17, antigos trabalhos voltaram a ganhar destaque, reforçando sua presença multifacetada no entretenimento.

Créo Kellab, participante de A Fazenda 17, já posou pelado (Foto: G Magazine)

