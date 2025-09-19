Hariel, MC Don Juan, Xamã e mais: relembre cantores brasileiros que já tiveram nudes vazados na internet

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

No mundo das celebridades, a exposição faz parte do pacote, mas, em alguns casos, a linha entre o público e o privado se rompe de forma não planejada. Nos últimos anos, diversos cantores brasileiros tiveram nudes vazados na internet, seja por descuido ou pela ação mal-intencionada de terceiros. A seguir, relembramos alguns dos casos mais repercutidos na web.

Nego do Borel e o conteúdo em plataformas adultas

O funkeiro Nego do Borel ganhou as manchetes após criar um perfil em uma plataforma adulta. Porém, nem todo o material produzido para o serviço exclusivo ficou restrito aos assinantes. Nudes do cantor acabaram circulando pela internet, gerando burburinho e controvérsia.

Xamã: descuido nos Stories

O rapper Xamã foi vítima do próprio descuido ao postar um vídeo nos Stories de seu Instagram. Sem perceber, o cantor exibiu mais do que pretendia, e o registro íntimo rapidamente foi replicado nas redes sociais, alimentando conversas entre fãs e curiosos.

Rodolffo no BBB 21

Rodolffo, da dupla Israel e Rodolffo, viu sua vida virar do avesso enquanto participava do Big Brother Brasil 21. Durante o período no programa, uma foto íntima do cantor circulou na internet, atraindo olhares e debates sobre invasão de privacidade.

Dynho Alves e as plataformas eróticas

O dançarino e cantor Dynho Alves, conhecido por sua presença marcante nas plataformas de conteúdo adulto, teve nudes vazados fora do contexto esperado. Assim como Nego do Borel, ele se viu no centro de polêmicas envolvendo registros pessoais compartilhados sem autorização.

Ney Matogrosso e a viralização de uma foto íntima

O ícone da música brasileira Ney Matogrosso também não escapou dessa lista. O cantor, conhecido por sua autenticidade, publicou acidentalmente uma foto íntima em seu Instagram. O registro não demorou a viralizar, gerando reações mistas entre os internautas.

Mariano em “A Fazenda 12”

Mariano, da dupla Munhoz e Mariano, teve um nude vazado enquanto participava do reality show A Fazenda 12. O cantor sertanejo se tornou alvo de debates calorosos nas redes, que se dividiram entre elogios e críticas sobre a exposição involuntária.

Tiago Iorc e as redes sociais

Outro nome que entrou nessa lista foi Tiago Iorc. Uma foto íntima do cantor acabou circulando na internet, surpreendendo seus fãs e gerando repercussão imediata sobre o momento particular exposto.

MC Don Juan, Hariel, MC IG e MC Negão Original

Entre os funkeiros, casos de vazamentos também marcaram presença. MC Don Juan, Hariel, MC IG e MC Negão Original tiveram registros íntimos compartilhados online, entrando para a lista de artistas que enfrentaram esse tipo de situação. Alguns deles, inclusive, aparecem fazendo sexo nos vídeos.

VEJA MAIS: 5 famosos que já tiveram vídeos de sexo vazados na web



O post Hariel, MC Don Juan, Xamã e mais: relembre cantores brasileiros que já tiveram nudes vazados na internet foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.