Nudes de Leticia Spiller fazem sucesso nas redes sociais e atriz recebe elogios

Leticia Spiller, aos 52 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico ousado que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da manhã. Nas imagens, a atriz aparece completamente nua, segurando apenas uma câmera, e aproveitou a legenda para fazer uma homenagem à fotógrafa do trabalho: “Pra ela, eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota.”

Os seguidores não pouparam elogios aos nudes da famosa. Comentários como “Naturalmente linda, sempre”, “Mulherão mais lindo” e “Sensacional” se multiplicaram, enquanto outros destacaram as curvas e a presença de tela da atriz: “Obra de arte essa mulher” e “Pura arte” foram algumas das manifestações de admiração. A publicação reforçou a imagem de Leticia como uma artista confiante, que se mantém relevante e dona de sua própria estética, mesmo após décadas de carreira.

Leticia Spiller (Foto: @maripatriotainsta)

Mas o destaque de Leticia Spiller não ficou apenas nas redes. A atriz também está em plena preparação para o seu retorno às novelas com Coração Acelerado, nova produção da Globo. Nela, Leticia interpreta Janete, mãe de Agrado Garcia, personagem protagonista vivida por Isadora Cruz. A atriz surpreendeu os fãs ao surgir com os cabelos escuros, deixando para trás o loiro platinado que acompanhou grande parte de sua carreira. Em fotos postadas no Instagram, Leticia mostrou os bastidores do estúdio da Globo, destacando o início da gravação e a empolgação com a nova fase: “Alguns registros da primeira semana de trabalho aqui na mamy [Globo]. E o coração tá como?”

A novela se passa no universo da música sertaneja e acompanha a trajetória de Agrado, uma cantora e compositora que luta contra o machismo da indústria musical. Ao longo da história, Agrado conhece a talentosa Manuela Rasa, e as duas formam a dupla As Donas da Voz, unindo talento e determinação em busca do sucesso. Coração Acelerado é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, autoras com experiência em novelas musicais, sendo responsáveis por produções como Cheias de Charme (2012) e Rock Story (2016).

Com esse retorno, Leticia Spiller mostra mais uma vez que está longe de desacelerar. Entre ensaios fotográficos que celebram sua beleza e cenas intensas para a televisão, a atriz mantém sua relevância e conquista novas gerações de fãs. A combinação de carisma, talento e coragem artística promete deixar Coração Acelerado ainda mais aguardada pelo público, consolidando Leticia como uma das grandes estrelas da televisão brasileira.

