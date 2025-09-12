Claudia Raia posa nua na web e chama atenção dos fãs com clique: “Obra de arte”
Claudia Raia usou suas redes sociais nesta última quinta-feira (11), e em clima de nostalgia, chamou a atenção dos milhares de seguidores ao resgatar uma foto da gravidez de seu filho, Luca, de 2 anos.
Através do Instagram, a atriz posou totalmente nua exibindo seu barrigão, fruto do casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. “Fiquei sabendo que essa semana teve o dia da grávida, aproveitando pra matar a saudade do meu barrigão com o Bilico dentro da mamãe”, escreveu, na legenda.
Nos comentários da publicação, Claudia Raia recebeu uma enxurrada de elogios. “Poderosa! Você é incrível, Claudia!”, escreveu uma. “Mulher grávida fica linda, todas ficam e ela ficou linda”, disse outra. “Essas fotografias são uma obra de arte! Perfeita!!”, acrescentou uma terceira.
Além de Luca, Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, ambos frutos do antigo relacionamento da artista com o ator Edson Celulari.
