Simaria agradece apoio dos fãs após vazar foto nua: “Amada em todos os momentos”
Simaria usou as redes sociais nesta última quarta-feira (20), e surgiu novamente após ter causado um alvoroço ao ter compartilhado um registro de seu momento íntimo.
Na ocasião, a cantora, que formava dupla com a irmã, Simone, posou totalmente nua na frente do espelho, cobrindo parte do corpo apenas com os cabelos, em foto registrada no banheiro de sua mansão localizada em São Paulo. Todavia, ela apagou o post minutos depois, mas viralizou.
Através do X (antigo Twitter), Simaria concedeu agradecimentos por todo apoio recebido dos seus fãs, que continuam acompanhando o seu trabalho mesmo diante da pausa que ela atribuiu à carreira musical desde 2022.
“Amada em todos os momentos”
“Tenho um orgulho imenso da minha turma, meus fãs fiéis, que acompanha meu trabalho há tanto tempo, numa relação construída com muito AMOR, CARINHO e RESPEITO. Sintam-se todos abraçados, bem apertado!”, iniciou Simaria. “Sou muito grata por ter vocês comigo e por me fazerem sentir tão amada, em todos os momentos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de tantos outros que não estão no vídeo, mas estão na minha memória e no meu coração”, disse ela.