Flávia Reis, atriz de ‘Garota do Momento’, posa nua e ostenta corpaço aos 50 anos

Flávia Reis, que pôde ter sido vista em Garota do Momento, novela das seis que foi encerrada há quase dois meses na Globo, usou as redes sociais e chamou a atenção dos seguidores ao posar totalmente nua.

Através do Instagram, a atriz fez uma pose artística, nos bastidores de um ensaio, e esbanjou a boa forma no auge dos seus 50 anos, ao som da música ‘Feeling Good’, de Nina Simone (1933-2003).

Nos comentários, Flávia Reis foi alvo de uma enxurrada de elogios, e chegou a ter sido comparada com a atriz Paolla Oliveira. “Eu juro que à primeira vista enxerguei Paolla Oliveira”, disse um seguidor. “O que é isso, Katiadeisy?”, brincou o humorista Rafael Portugal, fazendo referência ao papel de Flávia na série Cosme e Damião – Quase Santos, do Multishow e Globoplay. “Vô Cláudio não precisa saber, nem tem como!!!!!! FICA NA TUA!”, respondeu ela.

Em Garota do Momento, Flávia Reis viveu Jacira, uma empregada doméstica cujas cenas ao lado do papel de Eduardo Sterblitch. Além da novela, ela integra no elenco da série Cosme e Damião – Quase Santos, e segue em cartaz com a peça Neurótica, que está em sua 11ª temporada.

Flávia Reis (Foto: Reprodução/Instagram)

