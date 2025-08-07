Após fenômeno, Garota do Momento e Duda Santos são indicadas a prêmio internacional
Duda Santos, atriz, foi indicada a Melhor Atriz e a novela Garota do Momento, de Alessandra Poggi, a Melhor Novela/série, pela premiação do Seoul International Drama Awards, em Seul, prevista para o mês de outubro. É o efeito da trama que virou sensação no país.
“‘Garota do Momento’ foi uma novela muito especial e marcante que nos deu a oportunidade de refletir e sonhar junto. E saber que isso aconteceu não só no Brasil, nos emociona e alegra bastante. E Duda Santos, realmente, confirma que é uma estrela de nível internacional”, vibrou a diretora da trama, Natalia Grimberg.
A autora da trama, Alessandra Poggi, explicou o desafio de colocar uma trama ousada, passada nos anos 1950, no ar. “Estamos muito felizes com essa indicação e por saber que uma história brasileira e tão potente como ‘Garota do Momento’ ultrapassou fronteiras e está alcançando espectadores ao redor do mundo. Ainda que ambientada na década de 1950, a novela aborda temas atuais e relevantes para a sociedade, que ganharam vida de forma consistente através do nosso elenco. Também celebro a merecida indicação de Duda Santos, que prova ao mundo ser a própria ‘Garota do Momento'”, disse.
Duda Santos foi exaltada pela sua atuação como a protagonista Beatriz, mas muitos outros atores se destacaram na trama, como Carol Castro, Fábio Assunção e Pedro Novaes.
