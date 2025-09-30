Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Colorado aposta no fator casa e em Alan Patrick para reagir, enquanto o Corinthians busca se afastar do Z-4 e encerrar a má fase.

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição.

Como chegam as equipes

O Inter chega pressionado após resultados irregulares, mas confia no fator casa para reagir e se aproximar da parte de cima da tabela.

Eduardo Coudet aposta na força ofensiva de Alan Patrick para liderar o time em mais uma decisão.

Do outro lado, o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Ramón Díaz busca quebrar a sequência de tropeços e ganhar fôlego na reta final do campeonato.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo (para algumas praças) e no Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025

quarta-feira, 1º de outubro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS

Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Alario e Wesley.

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley Gassova e Yuri Alberto.