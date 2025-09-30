Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Colorado aposta no fator casa e em Alan Patrick para reagir, enquanto o Corinthians busca se afastar do Z-4 e encerrar a má fase.
Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição.
Como chegam as equipes
O Inter chega pressionado após resultados irregulares, mas confia no fator casa para reagir e se aproximar da parte de cima da tabela.
Eduardo Coudet aposta na força ofensiva de Alan Patrick para liderar o time em mais uma decisão.
Do outro lado, o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Ramón Díaz busca quebrar a sequência de tropeços e ganhar fôlego na reta final do campeonato.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo (para algumas praças) e no Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)
Prováveis escalações
Internacional
Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Alario e Wesley.
Corinthians
Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley Gassova e Yuri Alberto.