fechar
Onde assistir |

Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Colorado aposta no fator casa e em Alan Patrick para reagir, enquanto o Corinthians busca se afastar do Z-4 e encerrar a má fase.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 17:27
Yuri Alberto celebrando gol pelo Corinthians na temporada
Yuri Alberto celebrando gol pelo Corinthians na temporada - Rodrigo Coca/Corinthians

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais que vivem momentos distintos na competição.

Como chegam as equipes

O Inter chega pressionado após resultados irregulares, mas confia no fator casa para reagir e se aproximar da parte de cima da tabela.

Eduardo Coudet aposta na força ofensiva de Alan Patrick para liderar o time em mais uma decisão.

Do outro lado, o Corinthians tenta se afastar da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Ramón Díaz busca quebrar a sequência de tropeços e ganhar fôlego na reta final do campeonato.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Internacional e Corinthians terá transmissão ao vivo na TV Globo (para algumas praças) e no Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Transmissão: Globo (praças a confirmar) e Premiere (PPV)

Prováveis escalações

Internacional

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Aránguiz e Alan Patrick; Wanderson, Alario e Wesley.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Corinthians

Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Wesley Gassova e Yuri Alberto.

Leia também

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série A

Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags