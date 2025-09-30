Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Peixão busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal Tricolor tenta sequência positiva; duelo histórico recente é equilibrado.
Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Santos, 16º colocado, busca se afastar da zona de rebaixamento após três empates e uma vitória, incluindo empate no fim contra o Bragantino.
Já o Grêmio vem motivado, com vitória sobre o Vitória e a sexta melhor campanha do segundo turno, tentando manter uma sequência positiva na temporada.
O histórico recente do confronto é equilibrado, com duas vitórias para cada time e dois empates nos últimos seis encontros.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).
Ficha técnica
- Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, Santos-SP
- Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
- Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Santos
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.
Grêmio
Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.
Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA)