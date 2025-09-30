fechar
Santos x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Peixão busca escapar da zona de rebaixamento, enquanto o Imortal Tricolor tenta sequência positiva; duelo histórico recente é equilibrado.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 14:34
Tiquinho Soares, atacante do Santos
Tiquinho Soares, atacante do Santos - Raul Baretta / Santos FC

Santos e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos, 16º colocado, busca se afastar da zona de rebaixamento após três empates e uma vitória, incluindo empate no fim contra o Bragantino.

Já o Grêmio vem motivado, com vitória sobre o Vitória e a sexta melhor campanha do segundo turno, tentando manter uma sequência positiva na temporada.

O histórico recente do confronto é equilibrado, com duas vitórias para cada time e dois empates nos últimos seis encontros.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Santos e Grêmio terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Ficha técnica

  • Data: quarta-feira, 1º de outubro de 2025
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, Santos-SP
  • Competição: Campeonato Brasileiro – 26ª rodada
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Santos

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Álvaro Barreal; Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz.

Grêmio

Gabriel Grando; João Lucas, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Pavon, Francis Amuzu e André Henrique.

Arbitragem

  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luanderson Lima dos Santos (BA)
  • VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

