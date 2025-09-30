fechar
Volei | Notícia

Renasce Sorocaba x Sesi-Bauru: veja onde assistir ao vivo e horário

Renasce Sorocaba chega à 1ª semifinal estadual sonhando com o título inédito, enquanto o Sesi-Bauru busca coroar a campanha perfeita.

Por João Victor Tavares Publicado em 30/09/2025 às 14:09
Imagem da equipe do Sesi Vôlei Bauru
Imagem da equipe do Sesi Vôlei Bauru - Cristiano Zanardi/Inovafoto/CBV

Renasce Sorocaba e Sesi-Bauru se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei feminino. O duelo é nesta terça-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no ginásio do Sesi, em Sorocaba.

O Renasce, fundado em 2021, faz história ao alcançar sua primeira semifinal estadual após terminar a fase em 4º lugar, com 11 pontos.

A equipe sonha com o título inédito após conquistar a Superliga B na última temporada.

Já o Sesi-Bauru chega embalado, líder da fase com 20 pontos e 100% de aproveitamento, buscando encerrar a sequência de vices de 2023 e ampliar sua galeria, que já conta com dois títulos paulistas (2018 e 2022).

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Renasce Sorocaba x Sesi-Bauru contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV

Ficha de jogo

  • Data: terça-feira, 30 de setembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Ginásio do Sesi, Sorocaba-SP
  • Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino – Semifinal (jogo de ida)
  • Onde assistir: SporTV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jogos da semifinal do Campeonato Paulista

Terça (30/9)

  • 19h - Renasce Sorocaba x Sesi Bauru
  • 21h30 - Paulistano Barueri x Osasco/São Cristóvão Saúde

Sexta (3/10)

  • 19h - Sesi Bauru x Renasce Sorocaba
  • 21h30: Osasco/São Cristóvão Saúde x Paulistano Barueri

Leia também

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (30/09) da Champions League 2024/25: veja os horários e onde assistir ao vivo
Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Avaí x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags