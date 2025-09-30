Renasce Sorocaba x Sesi-Bauru: veja onde assistir ao vivo e horário
Renasce Sorocaba chega à 1ª semifinal estadual sonhando com o título inédito, enquanto o Sesi-Bauru busca coroar a campanha perfeita.
Renasce Sorocaba e Sesi-Bauru se enfrentam pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei feminino. O duelo é nesta terça-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no ginásio do Sesi, em Sorocaba.
O Renasce, fundado em 2021, faz história ao alcançar sua primeira semifinal estadual após terminar a fase em 4º lugar, com 11 pontos.
A equipe sonha com o título inédito após conquistar a Superliga B na última temporada.
Já o Sesi-Bauru chega embalado, líder da fase com 20 pontos e 100% de aproveitamento, buscando encerrar a sequência de vices de 2023 e ampliar sua galeria, que já conta com dois títulos paulistas (2018 e 2022).
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Renasce Sorocaba x Sesi-Bauru contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV.
Ficha de jogo
- Data: terça-feira, 30 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Ginásio do Sesi, Sorocaba-SP
- Competição: Campeonato Paulista de Vôlei Feminino – Semifinal (jogo de ida)
- Onde assistir: SporTV
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Jogos da semifinal do Campeonato Paulista
Terça (30/9)
- 19h - Renasce Sorocaba x Sesi Bauru
- 21h30 - Paulistano Barueri x Osasco/São Cristóvão Saúde
Sexta (3/10)
- 19h - Sesi Bauru x Renasce Sorocaba
- 21h30: Osasco/São Cristóvão Saúde x Paulistano Barueri