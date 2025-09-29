Semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025: confira onde assistir, datas e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Semifinais do Paulista Feminino serão em dois jogos, com golden set se necessário. Osasco é bicampeão e maior vencedor com 18 títulos.

A Federação Paulista de Volleyball (FPV) confirmou as datas e horários dos jogos da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei feminino.

As semifinais acontecerão em rodada dupla na terça (30/9) e na sexta-feira (3/10) da próxima semana, com jogos às 19h e às 21h30. Todos os confrontos da fase final do Paulista serão transmitidos pelo Sportv 2.

Em caso de vitórias alternadas, o finalista será decidido no golden set. Quem avançar, enfrenta o vencedor da outra semifinal.

Terça (30/9)

19h - Renasce Sorocaba x Sesi Bauru

21h30 - Paulistano Barueri x Osasco/São Cristóvão Saúde

Sexta (3/10)

19h - Sesi Bauru x Renasce Sorocaba

21h30: Osasco/São Cristóvão Saúde x Paulistano Barueri

Onde assistir ao Paulista de Vôlei Feminino 2025

O Paulista de Vôlei Feminino 2025 é exibido pelo SporTV. O canal transmite algumas partidas da primeira fase e todos os jogos do mata-mata.

Além disso, os confrontos terão transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal TV Sport Brasil.

Classificação – Primeira Fase