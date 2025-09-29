Semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2025: confira onde assistir, datas e horários
Semifinais do Paulista Feminino serão em dois jogos, com golden set se necessário. Osasco é bicampeão e maior vencedor com 18 títulos.
A Federação Paulista de Volleyball (FPV) confirmou as datas e horários dos jogos da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei feminino.
As semifinais acontecerão em rodada dupla na terça (30/9) e na sexta-feira (3/10) da próxima semana, com jogos às 19h e às 21h30. Todos os confrontos da fase final do Paulista serão transmitidos pelo Sportv 2.
Em caso de vitórias alternadas, o finalista será decidido no golden set. Quem avançar, enfrenta o vencedor da outra semifinal.
Terça (30/9)
- 19h - Renasce Sorocaba x Sesi Bauru
- 21h30 - Paulistano Barueri x Osasco/São Cristóvão Saúde
Sexta (3/10)
- 19h - Sesi Bauru x Renasce Sorocaba
- 21h30: Osasco/São Cristóvão Saúde x Paulistano Barueri
Onde assistir ao Paulista de Vôlei Feminino 2025
O Paulista de Vôlei Feminino 2025 é exibido pelo SporTV. O canal transmite algumas partidas da primeira fase e todos os jogos do mata-mata.
Além disso, os confrontos terão transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal TV Sport Brasil.
Classificação – Primeira Fase
- Sesi Vôlei Bauru – 20 pontos (7 jogos, 7 vitórias, 0 derrotas)
- Osasco – 18 pontos (7 jogos, 6 vitórias, 1 derrota)
- Barueri – 16 pontos (7 jogos, 5 vitórias, 2 derrotas)
- Sorocaba – 11 pontos (7 jogos, 4 vitórias, 3 derrotas)
- Pinheiros – 9 pontos (7 jogos, 3 vitórias, 4 derrotas)
- São Caetano – 7 pontos (7 jogos, 2 vitórias, 5 derrotas)
- Realizar – 3 pontos (7 jogos, 1 vitória, 6 derrotas)
- Vôlei Louveira – 0 pontos (7 jogos, 0 vitórias, 7 derrotas)