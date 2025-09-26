Quem venceu a Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025? Confira a campeã e como foi a partida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025 terminou em Londrina, com quatro equipes disputando pontos importantes em preparação para a Superliga.

A Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025 contou com quatro equipes disputando no sistema de todos contra todos, totalizando seis partidas ao longo de três dias.

Considerado um torneio preparatório para a Superliga, o campeonato começou na terça-feira (23) e teve sua decisão ontem.

O evento foi promovido pelo Londrina Vôlei, em parceria com o Unilife Maringá, ambos participantes do torneio realizado no Paraná.

O Sesc RJ Flamengo levou o título ao vencer o Minas Tênis Clube por 3 a 2, no Ginásio Moringão, em Londrina. A final, disputada nesta quinta-feira (25), foi marcada pela incrível virada da equipe carioca, que superou a desvantagem inicial de 2 sets a 0.

Veja como foi o jogo entre Flamengo e Minas

O time rubro-negro venceu com parciais de 23-25, 22-25, 25-21, 28-26 e 15-10, demonstrando grande poder de reação nos momentos decisivos.

O confronto acabou se transformando numa "final", pois as duas equipes haviam vencido todos os seus jogos anteriores na competição.

Disputa pelo terceiro lugar

Na disputa pelo terceiro lugar, também realizada nesta quinta-feira, o Maringá derrotou o Londrina por 3 a 0, com parciais de 25-12, 25-18 e 25-14, garantindo a medalha de bronze do torneio.