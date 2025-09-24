Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: veja resultados e próximos confrontos
Se liga no que aconteceu na primeira noite da competição e já fique atento: nesta quarta-feira tem mais confrontos da Taça Brasil.
A Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025 já começou, e duas equipes dadas como favoritas por muitos já conquistaram a vitória ao longo da noite desta última terça-feira (23).
O Sesc RJ Flamengo iniciou a temporada 2025/2026 em grande estilo. Na estreia na Taça Brasil, o time rubro-negro superou o Sancor Maringá por 3 sets a 0, com parciais de 25-22, 25-22 e 25-20, no ginásio Moringão, em Londrina (PR).
Sob o comando do assistente Helio Griner, o Sesc RJ Flamengo se apoiou na força coletiva, especialmente nos momentos decisivos, e lidou bem com algumas ausências importantes.
A central Juju foi a maior pontuadora da equipe, com 15 acertos, seguida pela oposta Tainara (14) e a ponteira Helena (13).
No outro confronto da noite, o Gerdau Minas estreou com vitória sobre o Londrina Vôlei, também por 3 a 0, com parciais de 25-21, 25-17 e 25-13, no mesmo ginásio.
O próximo adversário da equipe mineira será o Sancor Maringá, nesta quarta-feira (24), às 21h (de Brasília).
A Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025 reúne quatro equipes: Gerdau Minas, Londrina, Maringá e Sesc RJ Flamengo, servindo como preparação para a Superliga Feminina, que terá início em outubro.]
Agenda de jogos
- Sesc-Flamengo x Maringá: 23/09, terça-feira, 18h30
- Minas x Londrina: 23/09, terça-feira, 21h
- Londrina x Sesc-Flamengo: 24/09, quarta-feira, 18h30
- Maringá x Minas: 24/09, quarta-feira, 21h
- Londrina x Maringá: 25/09, quinta-feira, 18h30
- Minas x Sesc-Flamengo: 25/09, quinta-feira, 21h
Informações
- Competição: Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025
- Data: 23 a 25 de Setembro
- Local: Ginásio Moringão - Londrina (PR)
- Transmissão: CazéTV