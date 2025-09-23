Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo, datas, horários e confrontos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As quatro equipes classificadas se enfrentam a partir desta terça no ginásio Moringão, em Londrina, em preparação para a Superliga Feminina.

Começa nesta terça-feira (23/9), em Londrina (PR), a Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025, com a participação de quatro equipes: o anfitrião Londrina, Sancor Maringá (PR), Gerdau Minas (MG) e Sesc RJ Flamengo (RJ).

Entre elas, apenas o Londrina não disputa a elite da Superliga neste ano, atuando na segunda divisão do campeonato.

A Taça Brasil é disputada em formato de quadrangular simples: todos os times se enfrentam e, ao final, vence quem acumular mais pontos.

Agenda de jogos

Sesc-Flamengo x Maringá : 23/09, terça-feira, 18h30

: 23/09, terça-feira, 18h30 Minas x Londrina : 23/09, terça-feira, 21h

: 23/09, terça-feira, 21h Londrina x Sesc-Flamengo : 24/09, quarta-feira, 18h30

: 24/09, quarta-feira, 18h30 Maringá x Minas : 24/09, quarta-feira, 21h

: 24/09, quarta-feira, 21h Londrina x Maringá : 25/09, quinta-feira, 18h30

: 25/09, quinta-feira, 18h30 Minas x Sesc-Flamengo: 25/09, quinta-feira, 21h



Onde assistir ao vivo?

Todos os jogos da Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025 terão transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do YouTube da Cazé TV.

Passo a passo para assistir:

Acesse o YouTube

Pelo celular, abra o aplicativo do YouTube.

No computador ou smart TV, entre no site youtube.com



Busque pelo canal oficial

Na barra de pesquisa, digite Cazé TV.

Verifique se é o canal oficial (com selo de verificação).

Entre na transmissão ao vivo

No horário do jogo, a live estará em destaque na página do canal.

Clique no vídeo para acompanhar o jogo em tempo real.

Aproveite a partida

A transmissão é gratuita e pode ser assistida em qualquer dispositivo com internet.

Para uma experiência melhor, conecte seu dispositivo à TV ou use fones de ouvido.

Informações