Volei | Notícia

Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo, datas, horários e confrontos

As quatro equipes classificadas se enfrentam a partir desta terça no ginásio Moringão, em Londrina, em preparação para a Superliga Feminina.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 15:58
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

Começa nesta terça-feira (23/9), em Londrina (PR), a Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025, com a participação de quatro equipes: o anfitrião Londrina, Sancor Maringá (PR), Gerdau Minas (MG) e Sesc RJ Flamengo (RJ).

Entre elas, apenas o Londrina não disputa a elite da Superliga neste ano, atuando na segunda divisão do campeonato.

A Taça Brasil é disputada em formato de quadrangular simples: todos os times se enfrentam e, ao final, vence quem acumular mais pontos.

Agenda de jogos

  • Sesc-Flamengo x Maringá: 23/09, terça-feira, 18h30
  • Minas x Londrina: 23/09, terça-feira, 21h
  • Londrina x Sesc-Flamengo: 24/09, quarta-feira, 18h30
  • Maringá x Minas: 24/09, quarta-feira, 21h
  • Londrina x Maringá: 25/09, quinta-feira, 18h30
  • Minas x Sesc-Flamengo: 25/09, quinta-feira, 21h

Onde assistir ao vivo?

Todos os jogos da Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025 terão transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do YouTube da Cazé TV.

Passo a passo para assistir:

Acesse o YouTube

  • Pelo celular, abra o aplicativo do YouTube.
  • No computador ou smart TV, entre no site youtube.com

Busque pelo canal oficial

  • Na barra de pesquisa, digite Cazé TV.
  • Verifique se é o canal oficial (com selo de verificação).

Entre na transmissão ao vivo

  • No horário do jogo, a live estará em destaque na página do canal.
  • Clique no vídeo para acompanhar o jogo em tempo real.

Aproveite a partida

  • A transmissão é gratuita e pode ser assistida em qualquer dispositivo com internet.
  • Para uma experiência melhor, conecte seu dispositivo à TV ou use fones de ouvido.

Informações

  • Competição: Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025
  • Data: 23 a 25 de Setembro
  • Local: Ginásio Moringão - Londrina (PR)
  • Transmissão: CazéTV

