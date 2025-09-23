Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo, datas, horários e confrontos
As quatro equipes classificadas se enfrentam a partir desta terça no ginásio Moringão, em Londrina, em preparação para a Superliga Feminina.
Começa nesta terça-feira (23/9), em Londrina (PR), a Taça Brasil Feminina de Vôlei 2025, com a participação de quatro equipes: o anfitrião Londrina, Sancor Maringá (PR), Gerdau Minas (MG) e Sesc RJ Flamengo (RJ).
Entre elas, apenas o Londrina não disputa a elite da Superliga neste ano, atuando na segunda divisão do campeonato.
A Taça Brasil é disputada em formato de quadrangular simples: todos os times se enfrentam e, ao final, vence quem acumular mais pontos.
Agenda de jogos
- Sesc-Flamengo x Maringá: 23/09, terça-feira, 18h30
- Minas x Londrina: 23/09, terça-feira, 21h
- Londrina x Sesc-Flamengo: 24/09, quarta-feira, 18h30
- Maringá x Minas: 24/09, quarta-feira, 21h
- Londrina x Maringá: 25/09, quinta-feira, 18h30
- Minas x Sesc-Flamengo: 25/09, quinta-feira, 21h
Onde assistir ao vivo?
Todos os jogos da Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025 terão transmissão ao vivo, online e gratuita pelo canal do YouTube da Cazé TV.
Passo a passo para assistir:
Acesse o YouTube
- Pelo celular, abra o aplicativo do YouTube.
- No computador ou smart TV, entre no site youtube.com
Busque pelo canal oficial
- Na barra de pesquisa, digite Cazé TV.
- Verifique se é o canal oficial (com selo de verificação).
Entre na transmissão ao vivo
- No horário do jogo, a live estará em destaque na página do canal.
- Clique no vídeo para acompanhar o jogo em tempo real.
Aproveite a partida
- A transmissão é gratuita e pode ser assistida em qualquer dispositivo com internet.
- Para uma experiência melhor, conecte seu dispositivo à TV ou use fones de ouvido.
Informações
- Competição: Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025
- Data: 23 a 25 de Setembro
- Local: Ginásio Moringão - Londrina (PR)
- Transmissão: CazéTV