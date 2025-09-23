Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela e seleções classificadas
A Tchéquia e o Irã se juntaram a seis outras seleções nas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, na briga pelo título da competição
Entre os dias 12 e 28 de setembro, acontece o Mundial de Vôlei Masculino 2025. A 21ª edição do torneio reúne 32 equipes e é realizada nas Filipinas.
O Brasil buscava seu quarto título da principal competição da modalidade, após conquistar os troféus em 2002, 2006 e 2010. No entanto, na edição de 2025, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase. Ao longo da história do torneio, a equipe acumula também três pratas e um bronze.
Atualmente, apenas oito seleções seguem vivas na competição, que entrou na fase de quartas de final. Tchéquia, Irã, Estados Unidos, Bulgária, Itália, Bélgica, Polônia e Turquia estão classificadas para a próxima etapa.
Chaveamento completo do Mundial de vôlei masculino 2025
Quartas de final
24 de setembro, quarta-feira
- 4h30: Itália x Bélgica
- 9h: Polônia x Turquia
25 de setembro, quinta-feira
- A definir: Estados Unidos x Bulgária
- A definir: Tchéquia x República Islâmica do Irã
Semifinais
27 de setembro, sábado
- A definir: semifinal 1
- A defimir: semifinal 2
Disputas por medalhas
28 de setembro, domingo
- Disputa da medalha de bronze
- Disputa da medalha de ouro
Resultados das oitavas de final do Mundial de vôlei masculino 2025
- Turquia 3 x 1 Países Baixos (27/29, 25/23, 25/16 e 25/19)
- Polônia 3 x 1 Canadá (25/18, 23/25, 25/20 e 25/14)
- Argentina 0 x 3 Itália (23/25, 20/25 e 22/25)
- Bélgica 3 x 0 Finlândia (25/21, 25/17 e 25/21)
- Bulgária 3 x 0 Portugal (25/29, 25/23 e 25/13)
- Estados Unidos 3 x 1 Eslovênia (19/25, 25/22, 25/17 e 25/20)
- Tunísia 0 x 3 Tchéquia (19/25, 18/25 e 23/25)
- Sérvia 2 x 3 República Islâmica do Irã (25/23, 19/25, 26/24, 22/25 e 9/15)