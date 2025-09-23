fechar
Volei | Notícia

Chaveamento das quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025: tabela e seleções classificadas

A Tchéquia e o Irã se juntaram a seis outras seleções nas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino, na briga pelo título da competição

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 15:39
Seleção da Bulgária reunida em jogo do Mundial Masculino de Vôlei 2025
Seleção da Bulgária reunida em jogo do Mundial Masculino de Vôlei 2025 - Divulgação/Volleyball World

Entre os dias 12 e 28 de setembro, acontece o Mundial de Vôlei Masculino 2025. A 21ª edição do torneio reúne 32 equipes e é realizada nas Filipinas.

O Brasil buscava seu quarto título da principal competição da modalidade, após conquistar os troféus em 2002, 2006 e 2010. No entanto, na edição de 2025, a seleção foi eliminada ainda na primeira fase. Ao longo da história do torneio, a equipe acumula também três pratas e um bronze.

Atualmente, apenas oito seleções seguem vivas na competição, que entrou na fase de quartas de final. Tchéquia, Irã, Estados Unidos, Bulgária, Itália, Bélgica, Polônia e Turquia estão classificadas para a próxima etapa.

Chaveamento completo do Mundial de vôlei masculino 2025

Quartas de final

24 de setembro, quarta-feira

  • 4h30: Itália x Bélgica
  • 9h: Polônia x Turquia

25 de setembro, quinta-feira

  • A definir: Estados Unidos x Bulgária
  • A definir: Tchéquia x República Islâmica do Irã

Semifinais

27 de setembro, sábado

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • A definir: semifinal 1
  • A defimir: semifinal 2

Disputas por medalhas

28 de setembro, domingo

  • Disputa da medalha de bronze
  • Disputa da medalha de ouro

Leia Também

Resultados das oitavas de final do Mundial de vôlei masculino 2025

  • Turquia 3 x 1 Países Baixos (27/29, 25/23, 25/16 e 25/19)
  • Polônia 3 x 1 Canadá (25/18, 23/25, 25/20 e 25/14)
  • Argentina 0 x 3 Itália (23/25, 20/25 e 22/25)
  • Bélgica 3 x 0 Finlândia (25/21, 25/17 e 25/21)
  • Bulgária 3 x 0 Portugal (25/29, 25/23 e 25/13)
  • Estados Unidos 3 x 1 Eslovênia (19/25, 25/22, 25/17 e 25/20)
  • Tunísia 0 x 3 Tchéquia (19/25, 18/25 e 23/25)
  • Sérvia 2 x 3 República Islâmica do Irã (25/23, 19/25, 26/24, 22/25 e 9/15)

Leia também

Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira os classificados para as oitavas de final
Vôlei

Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira os classificados para as oitavas de final
Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Mundial de Vôlei

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários

Compartilhe

Tags