Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira os classificados para as oitavas de final

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Todas as seleções das oitavas do Mundial de Vôlei Masculino 2025 estão definidas, e o Brasil teve seu pior desempenho da história.

Acabaram de ser definidas as 16 seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025, e o Brasil ficou de fora da disputa.

A seleção brasileira foi derrotada na última quarta-feira (17) por 3 sets a 0 para a Sérvia e precisava que a China vencesse ao menos um set contra a Tchéquia para avançar. No entanto, os chineses também perderam por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (18), decretando a eliminação brasileira.

Trata-se do pior resultado da história da seleção na competição. Pela primeira vez, o Brasil não fica nem entre os 16 melhores, superando negativamente a marca do 13º lugar obtido em 1996.

Classificados para disputar as oitavas de final

Tunísia

República Islâmica do Irã

Estados Unidos

Eslovênia

Bulgária

Portugal

Polônia

Canadá

Turquia

Países Baixos

Argentina

Bélgica

Finlândia

Sérvia

Tchéquia

Itália

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

Oitavas 1: Tunísia x Tchéquia

Tunísia x Tchéquia Oitavas 2: Sérvia x Irã

Sérvia x Irã Oitavas 3: Estados Unidos x Eslovênia

Estados Unidos x Eslovênia Oitavas 4: Bulgária x Portugal

Bulgária x Portugal Oitavas 5: Polônia x Canadá

Polônia x Canadá Oitavas 6: Turquia x Países Baixos

Turquia x Países Baixos Oitavas 7: Argentina x Itália

Argentina x Itália Oitavas 8: Bélgica x Finlândia

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2

Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2 Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4

Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4 Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6

Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6 Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)