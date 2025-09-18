fechar
Volei | Notícia

Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira os classificados para as oitavas de final

Todas as seleções das oitavas do Mundial de Vôlei Masculino 2025 estão definidas, e o Brasil teve seu pior desempenho da história.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 11:57
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra - FIVB/Divulgação

Acabaram de ser definidas as 16 seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025, e o Brasil ficou de fora da disputa.

A seleção brasileira foi derrotada na última quarta-feira (17) por 3 sets a 0 para a Sérvia e precisava que a China vencesse ao menos um set contra a Tchéquia para avançar. No entanto, os chineses também perderam por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (18), decretando a eliminação brasileira.

Trata-se do pior resultado da história da seleção na competição. Pela primeira vez, o Brasil não fica nem entre os 16 melhores, superando negativamente a marca do 13º lugar obtido em 1996.

Leia Também

Classificados para disputar as oitavas de final

  • Tunísia
  • República Islâmica do Irã
  • Estados Unidos
  • Eslovênia
  • Bulgária
  • Portugal
  • Polônia
  • Canadá
  • Turquia
  • Países Baixos
  • Argentina
  • Bélgica
  • Finlândia
  • Sérvia
  • Tchéquia
  • Itália

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

  • Oitavas 1: Tunísia x Tchéquia
  • Oitavas 2: Sérvia x Irã
  • Oitavas 3: Estados Unidos x Eslovênia
  • Oitavas 4: Bulgária x Portugal
  • Oitavas 5: Polônia x Canadá
  • Oitavas 6: Turquia x Países Baixos
  • Oitavas 7: Argentina x Itália
  • Oitavas 8: Bélgica x Finlândia

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

  • Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2
  • Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4
  • Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6
  • Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2
  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)

  • Disputa da medalha de bronze
  • Disputa da medalha de ouro

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Mundial de Vôlei

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata
Vôlei Masculino

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata

Compartilhe

Tags