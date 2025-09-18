Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira os classificados para as oitavas de final
Todas as seleções das oitavas do Mundial de Vôlei Masculino 2025 estão definidas, e o Brasil teve seu pior desempenho da história.
Acabaram de ser definidas as 16 seleções classificadas para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025, e o Brasil ficou de fora da disputa.
A seleção brasileira foi derrotada na última quarta-feira (17) por 3 sets a 0 para a Sérvia e precisava que a China vencesse ao menos um set contra a Tchéquia para avançar. No entanto, os chineses também perderam por 3 sets a 0 nesta quinta-feira (18), decretando a eliminação brasileira.
Trata-se do pior resultado da história da seleção na competição. Pela primeira vez, o Brasil não fica nem entre os 16 melhores, superando negativamente a marca do 13º lugar obtido em 1996.
Classificados para disputar as oitavas de final
- Tunísia
- República Islâmica do Irã
- Estados Unidos
- Eslovênia
- Bulgária
- Portugal
- Polônia
- Canadá
- Turquia
- Países Baixos
- Argentina
- Bélgica
- Finlândia
- Sérvia
- Tchéquia
- Itália
Chaveamento completo do Mundial de Vôlei
Oitavas de final (20 a 23 de setembro)
- Oitavas 1: Tunísia x Tchéquia
- Oitavas 2: Sérvia x Irã
- Oitavas 3: Estados Unidos x Eslovênia
- Oitavas 4: Bulgária x Portugal
- Oitavas 5: Polônia x Canadá
- Oitavas 6: Turquia x Países Baixos
- Oitavas 7: Argentina x Itália
- Oitavas 8: Bélgica x Finlândia
Quartas de final (24 e 25 de setembro)
- Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2
- Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4
- Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6
- Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8
Semifinais (27 de setembro)
- Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2
Disputas por medalhas (28 de setembro)
- Disputa da medalha de bronze
- Disputa da medalha de ouro