Volei | Notícia

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários

A Seleção Brasileira ainda terá um desafio caso queira garantir a classificação para a próxima fase do Mundial de Vôlei Masculino 2025.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 14:27
Imagem da seleção brasileira na VNL 2024
Imagem da seleção brasileira na VNL 2024 - Reprodução / CBV

O Brasil disputará sua última partida da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025 nesta quarta-feira, contra a Sérvia, e a seleção ainda não garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

A Seleção Brasileira está praticamente classificada para as oitavas de final. Salvo uma combinação improvável de resultados, o Brasil pode até perder para a Sérvia.

Na teoria, o time de Bernardinho apenas aguarda o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.

Após o jogo de hoje, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Veja cenários

Cenário 1

  • Brasil vence a Sérvia (3–0, 3–1 ou 3–2)
  • Classificação garantida e, muito provavelmente, em 1º lugar do grupo.

Cenário 2

  • Brasil perde por 2–3
  • Classificação garantida. Mesmo com o ponto do tie-break, o Brasil chega a 7 pontos e não pode ser ultrapassado por dois rivais.

Cenário 3

  • Brasil perde por 1–3
  • Classificação garantida. O Brasil termina com 6 pontos e mantém quociente de sets favorável o suficiente para ficar entre os dois primeiros, independentemente do resultado de Tchéquia x China (desde que o Brasil tenha vencido um set).

Único cenário de eliminação

A combinação que tira o Brasil das oitavas é derrota por 0–3 para a Sérvia somada a vitória da Tchéquia por 3–0 sobre a China. Nesse caso, haveria triplo empate em pontos e vitórias, e o Brasil ficaria atrás nos critérios de quociente de sets.

Fases e datas principais

  • Fase de grupos: 12 a 17 de setembro
  • Oitavas de final: 20 de setembro
  • Quartas de final: 21 de setembro
  • Semifinais: 22 de setembro
  • Disputa do 3º lugar: 23 de setembro
  • Final: 24 de setembro

