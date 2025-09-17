Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
A Seleção Brasileira ainda terá um desafio caso queira garantir a classificação para a próxima fase do Mundial de Vôlei Masculino 2025.
O Brasil disputará sua última partida da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025 nesta quarta-feira, contra a Sérvia, e a seleção ainda não garantiu a classificação para a próxima fase da competição.
A Seleção Brasileira está praticamente classificada para as oitavas de final. Salvo uma combinação improvável de resultados, o Brasil pode até perder para a Sérvia.
Na teoria, o time de Bernardinho apenas aguarda o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.
Após o jogo de hoje, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.
Veja cenários
Cenário 1
- Brasil vence a Sérvia (3–0, 3–1 ou 3–2)
- Classificação garantida e, muito provavelmente, em 1º lugar do grupo.
Cenário 2
- Brasil perde por 2–3
- Classificação garantida. Mesmo com o ponto do tie-break, o Brasil chega a 7 pontos e não pode ser ultrapassado por dois rivais.
Cenário 3
- Brasil perde por 1–3
- Classificação garantida. O Brasil termina com 6 pontos e mantém quociente de sets favorável o suficiente para ficar entre os dois primeiros, independentemente do resultado de Tchéquia x China (desde que o Brasil tenha vencido um set).
Único cenário de eliminação
A combinação que tira o Brasil das oitavas é derrota por 0–3 para a Sérvia somada a vitória da Tchéquia por 3–0 sobre a China. Nesse caso, haveria triplo empate em pontos e vitórias, e o Brasil ficaria atrás nos critérios de quociente de sets.
Fases e datas principais
- Fase de grupos: 12 a 17 de setembro
- Oitavas de final: 20 de setembro
- Quartas de final: 21 de setembro
- Semifinais: 22 de setembro
- Disputa do 3º lugar: 23 de setembro
- Final: 24 de setembro