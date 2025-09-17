Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Seleção Brasileira ainda terá um desafio caso queira garantir a classificação para a próxima fase do Mundial de Vôlei Masculino 2025.

O Brasil disputará sua última partida da fase de grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025 nesta quarta-feira, contra a Sérvia, e a seleção ainda não garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

A Seleção Brasileira está praticamente classificada para as oitavas de final. Salvo uma combinação improvável de resultados, o Brasil pode até perder para a Sérvia.

Na teoria, o time de Bernardinho apenas aguarda o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.

Após o jogo de hoje, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Veja cenários

Cenário 1

Brasil vence a Sérvia (3–0, 3–1 ou 3–2)



Classificação garantida e, muito provavelmente, em 1º lugar do grupo.



Cenário 2

Brasil perde por 2–3



Classificação garantida. Mesmo com o ponto do tie-break, o Brasil chega a 7 pontos e não pode ser ultrapassado por dois rivais.

Cenário 3

Brasil perde por 1–3



Classificação garantida. O Brasil termina com 6 pontos e mantém quociente de sets favorável o suficiente para ficar entre os dois primeiros, independentemente do resultado de Tchéquia x China (desde que o Brasil tenha vencido um set).

Único cenário de eliminação

A combinação que tira o Brasil das oitavas é derrota por 0–3 para a Sérvia somada a vitória da Tchéquia por 3–0 sobre a China. Nesse caso, haveria triplo empate em pontos e vitórias, e o Brasil ficaria atrás nos critérios de quociente de sets.

Fases e datas principais