Adversário do Brasil nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira confronto e data

O Brasil já está nas oitavas do Mundial de Vôlei e encara a Sérvia para definir a primeira colocação do Grupo H e seu próximo adversário.

O Mundial de Vôlei Masculino 2025, realizado nas Filipinas, já entra em sua reta decisiva. A competição, que começou no dia 12 de setembro, reúne as principais seleções do planeta em busca do título.

A Seleção Brasileira já está classificada para as oitavas de final e aguarda apenas o término da fase de grupos para conhecer seu adversário na próxima etapa.

Antes disso, o Brasil ainda enfrenta a Sérvia para definir se ficará na primeira colocação do Grupo H, o que pode influenciar diretamente seu próximo adversário.

Qual será o adversário do Brasil nas oitavas de final?

Atualmente líder do Grupo H, a Seleção Brasileira, se mantiver a posição até o fim da fase de grupos, enfrentará a segunda colocada do Grupo A, que pode ser Tunísia, Irã, Egito ou Filipinas, já que tudo ainda está em aberto.

Por outro lado, caso termine na segunda colocação do grupo, o Brasil terá pela frente o primeiro colocado do Grupo A, que, curiosamente, também poderá ser uma das mesmas seleções mencionadas acima.

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H

1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A

1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A Oitavas 3: 1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E

1º colocado do Grupo D x 2º colocado do Grupo E Oitavas 4: 1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D

1º colocado do Grupo E x 2º colocado do Grupo D Oitavas 5: 1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B

1º colocado do Grupo B x 2º colocado do Grupo B Oitavas 6: 1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G

1º colocado do Grupo G x 2º colocado do Grupo G Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F

1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2

Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2 Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4

Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4 Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6

Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6 Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)