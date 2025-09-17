Jogos de hoje (17) no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários
O Mundial de Vôlei Masculino deste ano segue pegando fogo, e o Brasil terá apenas mais um confronto antes da próxima fase, contra a Sérvia.
Nesta quarta-feira (17), a terceira rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, disputado nas Filipinas, promete fortes emoções com a realização de oito partidas.
A competição reúne as 32 melhores seleções do planeta, entre elas o Brasil, todas em busca do troféu mais cobiçado da temporada.
O grande destaque do dia é a Seleção Brasileira, que encara a Sérvia às 23h, na Mall of Asia Arena, em Pasay City. A equipe comandada por Bernardinho busca confirmar a classificação às oitavas de final e garantir a liderança do Grupo H.
Após a fase de grupos, o torneio avança para os mata-matas, com os confrontos eliminatórios das oitavas definindo o caminho rumo ao título mundial.
Onde assistir ao Mundial de Vôlei Masculino 2025?
SporTV2 (TV por assinatura)
O SporTV2 transmite ao vivo todas as partidas do Brasil e outras seleções, incluindo grandes confrontos internacionais.
Além disso, o canal exibe 15 jogos da primeira fase do torneio, com cobertura completa a partir das oitavas de final.
VBTV (Volleyball World TV)
A VBTV é o serviço oficial de streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), oferecendo cobertura ao vivo de todos os jogos do Mundial Masculino de Vôlei 2025.
Além das partidas, a plataforma disponibiliza replays, bastidores e conteúdos exclusivos. A assinatura mensal custa R$ 20,00, com a opção de plano anual por R$ 12,50/mês.
Horário e jogos de hoje (17/09) no Mundial
- Bulgária x Chile – 2h30 – Volleyball World TV (streaming pago da FIVB)
- Canadá x Turquia – 3h – Volleyball World TV
- Estados Unidos x Cuba – 6h30 – Sportv2 (TV fechada) e Volleyball World TV
- Polônia x Holanda – 7h – Volleyball World TV
- Eslovênia x Alemanha – 10h – Sportv2 e Volleyball World TV
- Japão x Líbia – 10h30 – Volleyball World TV
- Brasil x Sérvia – 23h – Sportv2 e Volleyball World TV
- Finlândia x Coreia do Sul – 23h30 – Volleyball World TV