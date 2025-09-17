Jogos de hoje (17) no Mundial de Vôlei Masculino 2025: veja a programação completa e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mundial de Vôlei Masculino deste ano segue pegando fogo, e o Brasil terá apenas mais um confronto antes da próxima fase, contra a Sérvia.

Nesta quarta-feira (17), a terceira rodada da fase de grupos do Mundial Masculino de Vôlei 2025, disputado nas Filipinas, promete fortes emoções com a realização de oito partidas.

A competição reúne as 32 melhores seleções do planeta, entre elas o Brasil, todas em busca do troféu mais cobiçado da temporada.

O grande destaque do dia é a Seleção Brasileira, que encara a Sérvia às 23h, na Mall of Asia Arena, em Pasay City. A equipe comandada por Bernardinho busca confirmar a classificação às oitavas de final e garantir a liderança do Grupo H.

Após a fase de grupos, o torneio avança para os mata-matas, com os confrontos eliminatórios das oitavas definindo o caminho rumo ao título mundial.

Onde assistir ao Mundial de Vôlei Masculino 2025?

SporTV2 (TV por assinatura)

O SporTV2 transmite ao vivo todas as partidas do Brasil e outras seleções, incluindo grandes confrontos internacionais.

Além disso, o canal exibe 15 jogos da primeira fase do torneio, com cobertura completa a partir das oitavas de final.



VBTV (Volleyball World TV)

A VBTV é o serviço oficial de streaming da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), oferecendo cobertura ao vivo de todos os jogos do Mundial Masculino de Vôlei 2025.

Além das partidas, a plataforma disponibiliza replays, bastidores e conteúdos exclusivos. A assinatura mensal custa R$ 20,00, com a opção de plano anual por R$ 12,50/mês.

Horário e jogos de hoje (17/09) no Mundial