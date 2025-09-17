Brasil está classificado no Mundial de Vôlei? Entenda cenários e o que a seleção precisa
Brasil lidera o Grupo H do Mundial de Vôlei Masculino; Equipe comandada por Bernardinho encara a Sérvia nesta quarta-feira (17), pela última rodada
O Brasil tem mais um compromisso pelo Mundial de Vôlei Masculino. A seleção encara a Sérvia nesta quarta-feira (17), às 23h, no horário de Brasília. Os comandados de Bernardinho estão praticamente classificados, mas ainda assim precisam ficar atentos para garantirem de vez a vaga na próxima fase.
A seleção brasileira lidera o Grupo H com 2 vitórias (6 pontos). Além do duelo contra os sérvios, Tchéquia x China completa a última rodada. O Brasil se classifica com qualquer placar em que vença ao menos um set. Fica de fora apenas se perder de 0–3 para a Sérvia e a Tchéquia vencer a China por 3–0.
Além da classificação, é importante vencer a Sérvia para ser primeiro no grupo.
Caminhos da classificação do Brasil no Mundial de Vôlei masculino
O Grupo H chega à rodada final com a seguinte fotografia: Brasil 2–0 (6 pts), Sérvia 1–1 (3 pts), Tchéquia 1–1 (3 pts) e China 0–2 (0 pt). Restam os jogos Brasil x Sérvia e Tchéquia x China. Avançam às oitavas os dois primeiros colocados do grupo.
Regras que importam agora
- Vitórias valem posição; os pontos por partida desempatarão (3 pts para 3–0/3–1; 2 pts ao vencedor e 1 ao perdedor em 3–2).
- Persistindo empate, contam quociente de sets e depois quociente de pontos.
Cenários
Cenário 1
- Brasil vence a Sérvia (3–0, 3–1 ou 3–2)
- Classificação garantida e, muito provavelmente, em 1º lugar do grupo.
Cenário 2
- Brasil perde por 2–3
- Classificação garantida. Mesmo com o ponto do tie-break, o Brasil chega a 7 pontos e não pode ser ultrapassado por dois rivais.
Cenário 3
- Brasil perde por 1–3
- Classificação garantida. O Brasil termina com 6 pontos e mantém quociente de sets favorável o suficiente para ficar entre os dois primeiros, independentemente do resultado de Tchéquia x China (desde que o Brasil tenha vencido um set).
Único cenário de eliminação
A combinação que tira o Brasil das oitavas é derrota por 0–3 para a Sérvia somada a vitória da Tchéquia por 3–0 sobre a China. Nesse caso, haveria triplo empate em pontos e vitórias, e o Brasil ficaria atrás nos critérios de quociente de sets.