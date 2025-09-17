Brasil está classificado no Mundial de Vôlei? Entenda cenários e o que a seleção precisa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Brasil lidera o Grupo H do Mundial de Vôlei Masculino; Equipe comandada por Bernardinho encara a Sérvia nesta quarta-feira (17), pela última rodada

O Brasil tem mais um compromisso pelo Mundial de Vôlei Masculino. A seleção encara a Sérvia nesta quarta-feira (17), às 23h, no horário de Brasília. Os comandados de Bernardinho estão praticamente classificados, mas ainda assim precisam ficar atentos para garantirem de vez a vaga na próxima fase.

A seleção brasileira lidera o Grupo H com 2 vitórias (6 pontos). Além do duelo contra os sérvios, Tchéquia x China completa a última rodada. O Brasil se classifica com qualquer placar em que vença ao menos um set. Fica de fora apenas se perder de 0–3 para a Sérvia e a Tchéquia vencer a China por 3–0.

Além da classificação, é importante vencer a Sérvia para ser primeiro no grupo.

Caminhos da classificação do Brasil no Mundial de Vôlei masculino

O Grupo H chega à rodada final com a seguinte fotografia: Brasil 2–0 (6 pts), Sérvia 1–1 (3 pts), Tchéquia 1–1 (3 pts) e China 0–2 (0 pt). Restam os jogos Brasil x Sérvia e Tchéquia x China. Avançam às oitavas os dois primeiros colocados do grupo.

Regras que importam agora

Vitórias valem posição; os pontos por partida desempatarão (3 pts para 3–0/3–1; 2 pts ao vencedor e 1 ao perdedor em 3–2).

Persistindo empate, contam quociente de sets e depois quociente de pontos.

Cenários

Cenário 1

Brasil vence a Sérvia (3–0, 3–1 ou 3–2)



Classificação garantida e, muito provavelmente, em 1º lugar do grupo.



Cenário 2

Brasil perde por 2–3



Classificação garantida. Mesmo com o ponto do tie-break, o Brasil chega a 7 pontos e não pode ser ultrapassado por dois rivais.

Cenário 3

Brasil perde por 1–3



Classificação garantida. O Brasil termina com 6 pontos e mantém quociente de sets favorável o suficiente para ficar entre os dois primeiros, independentemente do resultado de Tchéquia x China (desde que o Brasil tenha vencido um set).

Único cenário de eliminação

A combinação que tira o Brasil das oitavas é derrota por 0–3 para a Sérvia somada a vitória da Tchéquia por 3–0 sobre a China. Nesse caso, haveria triplo empate em pontos e vitórias, e o Brasil ficaria atrás nos critérios de quociente de sets.