fechar
Volei | Notícia

Resultado China x Tchéquia ao vivo: Brasil eliminado? Acompanhe placar parcial

Seleção brasileira pode ser eliminada do Mundial de Vôlei caso a Tchéquia vença por 3x0 contra os chineses nesta quinta-feira (18)

Por Thiago Wagner Publicado em 18/09/2025 às 10:41 | Atualizado em 18/09/2025 às 10:58
Imagem de jogo da Tchéquia
Imagem de jogo da Tchéquia - Federação Internacional de Vôlei

A seleção brasileira de vôlei vive um drama nesta quinta-feira (18). Após perder de 3x0 para a Sérvia, o Brasil pode ser eliminado do Mundial de Vôlei Masculino a depender do resultado da partida entre China e Tchéquia.

Caso os tchecos vençam por 3x0, o Brasil está eliminado. Caso a China vença o jogo ou caso perca por 3x2, o Brasil está classificado. 

Contudo, há um cenário mais complicado. Se os tchecos vencerem por 3x1, o duelo para o saldo de pontos e envolve um conta complexa. A partida começou às 10h, no horário de Brasília, e está em andamento.

Placar parcial - China 0x2 Tchéquia

1ª set - China 24 x 26 Tchéquia

2º set - China 19 x 25 Tchéquia

Matéria em atualização

Leia também

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: primeiros jogos das oitavas de final já definidos
Vôlei

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: primeiros jogos das oitavas de final já definidos
Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Mundial de Vôlei

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários

Compartilhe

Tags