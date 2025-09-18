Resultado China x Tchéquia ao vivo: Brasil eliminado? Acompanhe placar parcial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Seleção brasileira pode ser eliminada do Mundial de Vôlei caso a Tchéquia vença por 3x0 contra os chineses nesta quinta-feira (18)

A seleção brasileira de vôlei vive um drama nesta quinta-feira (18). Após perder de 3x0 para a Sérvia, o Brasil pode ser eliminado do Mundial de Vôlei Masculino a depender do resultado da partida entre China e Tchéquia.

Caso os tchecos vençam por 3x0, o Brasil está eliminado. Caso a China vença o jogo ou caso perca por 3x2, o Brasil está classificado.

Contudo, há um cenário mais complicado. Se os tchecos vencerem por 3x1, o duelo para o saldo de pontos e envolve um conta complexa. A partida começou às 10h, no horário de Brasília, e está em andamento.

Placar parcial - China 0x2 Tchéquia

1ª set - China 24 x 26 Tchéquia

2º set - China 19 x 25 Tchéquia

Matéria em atualização