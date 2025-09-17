Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: primeiros jogos das oitavas de final já definidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Seleção Brasileira segue como uma das grandes favoritas na luta pelo ouro no Mundial de Vôlei, mas não terá vida fácil na competição.

Oito seleções já estão classificadas para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025. Durante a noite desta quarta-feira e a manhã de quinta conheceremos as equipes restantes.

Na primeira fase, 32 equipes foram divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave garantindo vaga no mata-mata.

Agora, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Seleções classificadas para disputar as oitavas de final

Bulgária

Portugal

Polônia

Canadá

Turquia

Países Baixos

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H

1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A

1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A Oitavas 3: Estados Unidos x Eslovênia

Estados Unidos x Eslovênia Oitavas 4: Bulgária x Portugal

Bulgária x Portugal Oitavas 5: Polônia x Canadá

Polônia x Canadá Oitavas 6: Turquia x Países Baixos

Turquia x Países Baixos Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F

1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2

Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2 Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4

Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4 Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6

Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6 Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)