fechar
Volei | Notícia

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: primeiros jogos das oitavas de final já definidos

A Seleção Brasileira segue como uma das grandes favoritas na luta pelo ouro no Mundial de Vôlei, mas não terá vida fácil na competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 16:17 | Atualizado em 17/09/2025 às 16:43
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra
Seleção Brasileira Masculina de Vôlei em quadra - FIVB/Divulgação

Oito seleções já estão classificadas para as oitavas de final do Mundial de Vôlei Masculino 2025. Durante a noite desta quarta-feira e a manhã de quinta conheceremos as equipes restantes.

Na primeira fase, 32 equipes foram divididas em oito grupos, com os dois melhores de cada chave garantindo vaga no mata-mata.

Agora, os confrontos seguem em formato eliminatório, começando pelas oitavas de final e se estendendo até a grande decisão, marcada para o dia 28.

Seleções classificadas para disputar as oitavas de final

  • Bulgária
  • Portugal
  • Polônia
  • Canadá
  • Turquia
  • Países Baixos

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Chaveamento completo do Mundial de Vôlei

Oitavas de final (20 a 23 de setembro)

  • Oitavas 1: 1º colocado do Grupo A x 2º colocado do Grupo H
  • Oitavas 2: 1º colocado do Grupo H x 2º colocado do Grupo A
  • Oitavas 3: Estados Unidos x Eslovênia
  • Oitavas 4: Bulgária x Portugal
  • Oitavas 5: Polônia x Canadá
  • Oitavas 6: Turquia x Países Baixos
  • Oitavas 7: 1º colocado do Grupo C x 2º colocado do Grupo F
  • Oitavas 8: 1º colocado do Grupo F x 2º colocado do Grupo C

Quartas de final (24 e 25 de setembro)

  • Quartas 1: Vencedor das oitavas 1 x Vencedor das oitavas 2
  • Quartas 2: Vencedor das oitavas 3 x Vencedor das oitavas 4
  • Quartas 3: Vencedor das oitavas 5 x Vencedor das oitavas 6
  • Quartas 4: Vencedor das oitavas 7 x Vencedor das oitavas 8

Semifinais (27 de setembro)

  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2
  • Vencedor das quartas 1 x Vencedor das quartas 2

Disputas por medalhas (28 de setembro)

  • Disputa da medalha de bronze
  • Disputa da medalha de ouro

Leia também

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Mundial de Vôlei

Se o Brasil perder para a Sérvia, está fora do Mundial de Vôlei? Confira os cenários
Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata
Vôlei Masculino

Chaveamento do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as chaves e as seleções classificadas para o mata-mata

Compartilhe

Tags