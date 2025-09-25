fechar
Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: jogos de hoje (25) e onde assistir ao vivo, online e grátis

Taça Brasil de Vôlei serve como preparação para a Superliga: Sesc, Gerdau e Sancor estão na elite, Londrina disputa a Superliga B.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/09/2025 às 16:49
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na final do Campeonato Carioca
Imagem das jogadoras do Sesc Flamengo na final do Campeonato Carioca - Gilvan de Souza / CRF

A Taça Brasil de Voleibol Feminino 2025 está sendo realizada esta semana no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

O torneio de pré-temporada reúne quatro equipes de destaque: Sesc Flamengo, Londrina Vôlei, Gerdau Minas e Sancor/Maringá, e acontece entre os dias 23 e 25 de setembro.

A competição funciona como um teste preparatório para as equipes antes do início da Superliga. Enquanto Sesc Flamengo, Gerdau Minas e Sancor/Maringá estão na elite do voleibol nacional, o Londrina Vôlei, anfitrião do torneio, disputa a Superliga B.

O torneio segue o formato de quadrangular, em que todos os times se enfrentam. Ao final, a equipe que somar mais vitórias leva o título e o troféu para casa.

Jogos de hoje na Taça Brasil de Vôlei Feminino

  • 25/09 – 18h30 – Londrina Vôlei x Sancor/Maringá
  • 25/09 – 21h – Gerdau Minas x Sesc Flamengo

Onde assistir aos jogos ao vivo online e grátis

Ambas as partidas serão transmitidas online e gratuitamente no YouTube do Cazé TV

Como assistir aos jogos:

  1. Acesse o YouTube: Abra o site (youtube.com) ou o aplicativo no seu celular, tablet ou smart TV.
  2. Busque o canal: Digite "Cazé TV" na barra de pesquisa.
  3. Entre no canal: Clique no canal oficial do Cazé TV.
  4. Escolha a transmissão ao vivo: Procure o vídeo com a partida do dia, que estará marcado como "Ao vivo".
  5. Assista: Aproveite o jogo em tempo real, sem custo algum.

