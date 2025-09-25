Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: jogos de hoje (25) e onde assistir ao vivo, online e grátis
Taça Brasil de Vôlei serve como preparação para a Superliga: Sesc, Gerdau e Sancor estão na elite, Londrina disputa a Superliga B.
A Taça Brasil de Voleibol Feminino 2025 está sendo realizada esta semana no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).
O torneio de pré-temporada reúne quatro equipes de destaque: Sesc Flamengo, Londrina Vôlei, Gerdau Minas e Sancor/Maringá, e acontece entre os dias 23 e 25 de setembro.
A competição funciona como um teste preparatório para as equipes antes do início da Superliga. Enquanto Sesc Flamengo, Gerdau Minas e Sancor/Maringá estão na elite do voleibol nacional, o Londrina Vôlei, anfitrião do torneio, disputa a Superliga B.
O torneio segue o formato de quadrangular, em que todos os times se enfrentam. Ao final, a equipe que somar mais vitórias leva o título e o troféu para casa.
Jogos de hoje na Taça Brasil de Vôlei Feminino
- 25/09 – 18h30 – Londrina Vôlei x Sancor/Maringá
- 25/09 – 21h – Gerdau Minas x Sesc Flamengo
Onde assistir aos jogos ao vivo online e grátis
Ambas as partidas serão transmitidas online e gratuitamente no YouTube do Cazé TV
Como assistir aos jogos:
- Acesse o YouTube: Abra o site (youtube.com) ou o aplicativo no seu celular, tablet ou smart TV.
- Busque o canal: Digite "Cazé TV" na barra de pesquisa.
- Entre no canal: Clique no canal oficial do Cazé TV.
- Escolha a transmissão ao vivo: Procure o vídeo com a partida do dia, que estará marcado como "Ao vivo".
- Assista: Aproveite o jogo em tempo real, sem custo algum.