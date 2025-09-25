Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: jogos de hoje (25) e onde assistir ao vivo, online e grátis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Taça Brasil de Vôlei serve como preparação para a Superliga: Sesc, Gerdau e Sancor estão na elite, Londrina disputa a Superliga B.

A Taça Brasil de Voleibol Feminino 2025 está sendo realizada esta semana no Ginásio Moringão, em Londrina (PR).

O torneio de pré-temporada reúne quatro equipes de destaque: Sesc Flamengo, Londrina Vôlei, Gerdau Minas e Sancor/Maringá, e acontece entre os dias 23 e 25 de setembro.

A competição funciona como um teste preparatório para as equipes antes do início da Superliga. Enquanto Sesc Flamengo, Gerdau Minas e Sancor/Maringá estão na elite do voleibol nacional, o Londrina Vôlei, anfitrião do torneio, disputa a Superliga B.

O torneio segue o formato de quadrangular, em que todos os times se enfrentam. Ao final, a equipe que somar mais vitórias leva o título e o troféu para casa.

Jogos de hoje na Taça Brasil de Vôlei Feminino

25/09 – 18h30 – Londrina Vôlei x Sancor/Maringá

25/09 – 21h – Gerdau Minas x Sesc Flamengo

Onde assistir aos jogos ao vivo online e grátis

Ambas as partidas serão transmitidas online e gratuitamente no YouTube do Cazé TV

Como assistir aos jogos: