Volei | Notícia

Londrina x Flamengo na Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário

Londrina tenta reagir após derrota na estreia, enquanto a equipe do Sesc RJ Flamengo chega embalado por vitória com destaques individuais.

Por João Victor Tavares Publicado em 24/09/2025 às 17:35
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina
Imagem das jogadoras do Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina - Paula Reis / Flamengo

Londrina e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 18h30 (horário de Brasília), no ginásio Moringão, em Londrina (PR). O duelo é válido pelo segundo dia de jogos da Taça Brasil de Vôlei, que serve de preparo para a Superliga Feminina 2025/26.

O Londrina chega pressionado após perder na estreia para o Minas por 3 sets a 0. Já o Sesc RJ Flamengo vem embalado pela vitória sobre o Maringá, também em sets diretos, com destaque para Juju, Tainara e Helena.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Londrina e Flamengo vai passar ao vivo e com imagens pelo pelo YouTube da Cazé TV.

Para assistir ao confronto, basta:

  1. Abra o YouTube no celular, PC ou TV.
  2. Pesquise por CazéTV.
  3. Entre no canal oficial (verificado).
  4. Clique na transmissão ao vivo do jogo.

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025;
  • Horário: 18h30 (de Brasília);
  • Local: Ginásio Moringão, em Londrina (PR);
  • Onde assistir: Ao vivo com imagens na Cazé TV (YouTube).

