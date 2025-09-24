Londrina x Flamengo na Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário
Londrina tenta reagir após derrota na estreia, enquanto a equipe do Sesc RJ Flamengo chega embalado por vitória com destaques individuais.
Londrina e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 18h30 (horário de Brasília), no ginásio Moringão, em Londrina (PR). O duelo é válido pelo segundo dia de jogos da Taça Brasil de Vôlei, que serve de preparo para a Superliga Feminina 2025/26.
O Londrina chega pressionado após perder na estreia para o Minas por 3 sets a 0. Já o Sesc RJ Flamengo vem embalado pela vitória sobre o Maringá, também em sets diretos, com destaque para Juju, Tainara e Helena.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre Londrina e Flamengo vai passar ao vivo e com imagens pelo pelo YouTube da Cazé TV.
Para assistir ao confronto, basta:
- Abra o YouTube no celular, PC ou TV.
- Pesquise por CazéTV.
- Entre no canal oficial (verificado).
- Clique na transmissão ao vivo do jogo.
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025;
- Horário: 18h30 (de Brasília);
- Local: Ginásio Moringão, em Londrina (PR);
- Onde assistir: Ao vivo com imagens na Cazé TV (YouTube).