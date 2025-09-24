Londrina x Flamengo na Taça Brasil de Vôlei Feminino 2025: onde assistir ao vivo e horário

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Londrina tenta reagir após derrota na estreia, enquanto a equipe do Sesc RJ Flamengo chega embalado por vitória com destaques individuais.

Londrina e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 18h30 (horário de Brasília), no ginásio Moringão, em Londrina (PR). O duelo é válido pelo segundo dia de jogos da Taça Brasil de Vôlei, que serve de preparo para a Superliga Feminina 2025/26.

O Londrina chega pressionado após perder na estreia para o Minas por 3 sets a 0. Já o Sesc RJ Flamengo vem embalado pela vitória sobre o Maringá, também em sets diretos, com destaque para Juju, Tainara e Helena.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Londrina e Flamengo vai passar ao vivo e com imagens pelo pelo YouTube da Cazé TV.

Para assistir ao confronto, basta:

Abra o YouTube no celular, PC ou TV. Pesquise por CazéTV. Entre no canal oficial (verificado). Clique na transmissão ao vivo do jogo.

Ficha de jogo