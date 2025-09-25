Chaveamento da semifinal do Mundial de Vôlei Masculino 2025: confira as datas e as seleções classificadas
Apenas quatro seleções seguem na disputa do Mundial de Vôlei Masculino, que tem previsão de encerramento no próximo domingo, 28 de setembro.
As semifinais do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino 2025 estão definidas após o encerramento das quartas de final, disputadas nesta quinta-feira (25). Com isso, apenas quatro seleções seguem vivas na luta pelo título do torneio sediado nas Filipinas.
A Itália confirmou presença entre os semifinalistas ao superar a Bélgica com autoridade, vencendo por 3 sets a 0. Logo depois, a Polônia repetiu o placar diante da Turquia e também garantiu sua classificação.
Outro destaque ficou por conta da República Tcheca, que alcançou a fase semifinal pela primeira vez em sua história ao derrotar o Irã por 3 sets a 1.
Vale lembrar que, ainda na fase inicial, os tchecos haviam sido superados pelo Brasil, que acabou eliminado precocemente do torneio.
Fechando a lista, a Bulgária conseguiu uma vitória emocionante sobre os Estados Unidos, virando a partida e fechando em 3 sets a 2.
Chaveamento completo do Mundial de vôlei masculino 2025
Semifinais
27 de setembro, sábado
- República Tcheca x Bulgária
- Polônia x Itália
Disputas por medalhas
28 de setembro, domingo
- Disputa da medalha de bronze
- Disputa da medalha de ouro
Resultados das quartas de final do Mundial de vôlei masculino 2025
- Itália 3 x 0 Bélgica (25/13, 25/18 e 25/18)
- Polônia 3 x 0 Turquia (25/15, 25/22 e 25/19)
- Tchéquia 3 x 1 República Islâmica do Irã (22/25, 27/25, 25/20 e 25/21)
- Estados Unidos 2 x 3 Bulgária (25/21, 25/19, 17/25, 22/25 e 13/15)