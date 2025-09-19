Neymar se lesiona novamente e será desfalque do Santos no próximo duelo
Sem o camisa 10, Vojvoda deve escalar Rollheiser, de volta após suspensão, e manter o meio com Zé Rafael, João Schmidt e Victor Hugo.
O Santos ganhou uma preocupação inesperada às vésperas do clássico contra o São Paulo. Neymar, principal nome da equipe, foi cortado da partida marcada para este domingo, na Vila Belmiro, após sofrer um problema físico.
Na última quinta-feira, durante as atividades no CT Rei Pelé, o camisa 10 sentiu dores na coxa direita e precisou deixar o treino antes do fim. No dia seguinte, passou por exames que confirmaram uma lesão no músculo reto femoral da perna direita.
De acordo com o clube, o atacante já iniciou o processo de recuperação no Cepraf (Centro de Prevenção e Recuperação de Atletas de Futebol), sob acompanhamento direto do departamento médico.
Sem Neymar, é provável que o técnico Juan Pablo Vojvoda opte por colocar o argentino Benjamín Rollheiser em campo, após ele cumprir suspensão na rodada passada, além de manter o meio-campo da equipe com Zé Rafael, João Schmidt e Victor Hugo.
Um provável Santos tem: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Victor Hugo; Guilherme e Lautaro Díaz.
Confira a nota oficial do Santos sobre Neymar:
"O meia-atacante Neymar Jr. deixou o treino da última quinta-feira (18), no CT Rei Pelé, com dores na coxa direita. Após a realização de exames de imagem nesta sexta-feira (19), o atleta teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.
Neymar Jr. já iniciou tratamento no CEPRAF sob orientação do Departamento Médico do Santos FC."