fechar
Celebridades |

Neymar curte publicação com Bruna Marquezine e agita internautas

Jogador retirou curtida da publicação, no entanto, a internet compartilhou o print antes da atitude do camisa 10. Confira qual foi a foto!

Por Bianca Tavares Publicado em 16/09/2025 às 11:55
Imagem de Neymar Jr. e Bruna Marquezine
Imagem de Neymar Jr. e Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Neymar Jr. em mais uma polêmica!

Dessa vez, os internautas perceberam uma movimentação curiosa nas redes sociais, depois do jogador curtir uma publicação que aparece sua ex-namorada, Bruna Marquezine.

Publicado na última segunda-feira (15), o post foi feito por Lucas Guedez durante a celebração de 30 anos do influenciador, que apareceu ao lado de diversos famosos, incluindo a atriz que namorava o craque.

Leia Também

Depois da polêmica, o camisa 10 do Santos retirou a curtida, no entanto, a internet é ágil demais e compartilhou o registro por todos os lugares rapidamente.

Confira o print compartilhado pelo portal Terra:

Reprodução/Terra/Instagram
Imagem de publicação de Lucas Guedez - Reprodução/Terra/Instagram

Leia também

Zé Felipe aumenta rumores de romance com Ana Castela
Celebridades

Zé Felipe aumenta rumores de romance com Ana Castela
Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"
Celebridades

Virginia choca web com resposta sobre Vini Jr. "No ouvido dele eu falo"

Compartilhe

Tags