Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Líder da Série B, Coxa busca a vitória para continuar na ponta da tabela e seguir firme na luta pelo acesso. Pantera quer sair do Z-4
Nesta sexta-feira (03/10), às 21h30 (horário de Brasília), Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Coxa entra com moral elevado após vencer o Avaí por 2 a 0 e retomar a liderança da Série B. No entanto, o time vive momento de preocupação após a lesão da promessa Lucas Ronier, destaque do time.
O time paulista amarga sequência de cinco partidas sem vitórias e já figura entre os ameaçados pelo rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª colocação na classificação.
Onde assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Ficha técnica
- Data e Horário: 03/10 (sexta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 30
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.
Botafogo-SP: Victor Souza, Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz. Técnico: Allan Aal.