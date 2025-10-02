fechar
Onde assistir | Notícia

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Líder da Série B, Coxa busca a vitória para continuar na ponta da tabela e seguir firme na luta pelo acesso. Pantera quer sair do Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/10/2025 às 12:53
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025
Jogadores do Coritiba celebram gol na Série B 2025 - Reprodução/ Coritiba

Nesta sexta-feira (03/10), às 21h30 (horário de Brasília), Coritiba e Botafogo-SP se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, em confronto válido pela 30ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Coxa entra com moral elevado após vencer o Avaí por 2 a 0 e retomar a liderança da Série B. No entanto, o time vive momento de preocupação após a lesão da promessa Lucas Ronier, destaque do time.

O time paulista amarga sequência de cinco partidas sem vitórias e já figura entre os ameaçados pelo rebaixamento. A equipe ocupa a 18ª colocação na classificação.

Onde assistir Coritiba x Botafogo-SP ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 03/10 (sexta-feira) - 21h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 30
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Iury Castilho, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Botafogo-SP: Victor Souza, Wallison, Ericson, Vilar e Gabriel Risso; Wesley Dias, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Gabriel Barros, Jefferson Nem e Guilherme Queiroz. Técnico: Allan Aal.

Leia também

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa
Série B

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 29ª rodada: veja a tabela completa
Paysandu x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Paysandu x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags